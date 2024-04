Adidas už nepredáva nemecké dresy s číslom 44

Berlín 1. apríla (TASR) - Výrobca športového oblečenia Adidas a Nemecká futbalová federácia (DFB) zablokovali predaj dresov nemeckej reprezentácie s číslom 44 v reakcii na kritiku dizajnu, ktorý mal pripomínať nacistický symbol.



Agentúru dpa o tom informoval hovorca Adidasu Oliver Brüggen, ktorý oznámil, že záujemcovia si v internetovom obchode už nebudú môcť vybrať dres s týmto číslom. DFB rovnako v pondelok zastavila doručovanie dresov s číslom 44, ktoré si už objednala do vlastného internetového obchodu.



Federácia i firma tak reagovali na kritiku od používateľov sociálnych sietí, ktorí si všimli, že číslo 44 v novom dizajne vyzerá ako logo Schutzstaffel (SS), hlavnej polovojenskej organizácie pod vedením Adolfa Hitlera a nacistickej strany. Hlavnej kritike za to čelil Adidas, no Brüggen uviedol, že "za dizajn mien a čísel sú zodpovední Nemecká futbalová federácia (DFB) a jej partner 11teamsports."