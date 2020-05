Aduriz ukončil kariéru, rozhodol bedrový kĺb

Madrid 20. mája (TASR) - Španielsky futbalista Aritz Aduriz v stredu ukončil svoju bohatú kariéru, keďže potrebuje náhradu bedrového kĺbu.



Tridsaťdeväťročný útočník strávil prevažnú časť kariéry v Athleticu Bilbao, kde sa zaradil medzi klubové legendy. V sezóne 2015/2016 dal v dvojzápase španielskeho Superpohára štyri góly FC Barcelona a zdvihol nad hlavu trofej. Vo svojej poslednej sezóne skóroval síce iba raz, no svojím zásahom rozhodol opäť o triumfe nad katalánskym veľkoklubom (1:0) v lige.



"Takto sa pre mňa končí táto cesta, nezabudnuteľná a úžasná od začiatku až do konca," povedal o pôsobení v Bilbau. "Lekári mi povedali, aby som čo najskôr navštívil chirurga a dal si spraviť protézu, ktorá mi nahradí kĺb. Nanešťastie, moje telo povedalo dosť," dodal Aduriz podľa agentúry AFP.



Do Bilbaa prišiel prvýkrát v roku 2002 a vrátil sa tam ešte dvakrát v rokoch 2006 a 2012. Celkovo odohral za klub 405 duelov, v ktorých strelil 172 gólov a pridal 49 asistencií. V sezónach 2014/2015 (18 gólov) a 2015/2016 (20 gólov) sa stal najlepším strelcom La Ligy. Dvakrát bol aj najlepší kanonier Európskej ligy (2015/2016, 2017/2018). Má za sebou aj úspešné anabázy vo Valencii a Mallorce, pôsobil aj v Burgose a Valladolide. Na konte má 13 štartov a dva góly v španielskej reprezentácii.