Advocaat pre zdravotné problémy dcéry skončil ako tréner Curacaa
Futbalová federácia Curacaa (FFK) oznámila aj meno Advocaatovho nástupcu.
Autor TASR
Willemstad 23. februára (TASR) - Holandský futbalový tréner Dick Advocaat sa vzdal funkcie hlavného trénera Curacaa pred MS v USA, Kanade a Mexiku (11. júna - 19. júla). Sedemdesiatosemročný Holanďan sa tak rozhodol z dôvodu vážnych zdravotných problémov svojej dcéry. Karibskú krajinu povedie na šampionáte Fred Rutten.
„Vždy som hovoril, že rodina je prednejšia ako futbal. Ide teda o prirodzené rozhodnutie, no nemení to nič na fakte, že mi bude Curacao chýbať, rovnako ako moji kolegovia,“ citovala vyhlásenie Advocaata agentúra AP. „Kvalifikovať sa na MS s jednou z najmenších krajín na svete považujem za jeden z vrcholov mojej kariéry,“ dodal bývalý kouč rodného Holandska.
Futbalová federácia Curacaa (FFK) oznámila aj meno Advocaatovho nástupcu. Stal sa ním 63-ročný Rutten, bývalý tréner klubov Twente, PSV, Feyenoordu a Schalke. Curacao sa na šampionáte stretne v skupine s Nemeckom, Ekvádorom a Pobrežím Slonoviny.
