Utorok 12. máj 2026
Advocaat sa vrátil na pozíciu reprezentačného trénera Curucaa

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Advocaat doviedol Curacao k premiérovému postupu na záverečný turnaj, po tomto úspechu však prekvapivo skončil na lavičke reprezentačného tímu.

Willemstad 12. mája (TASR) - Sedemdesiatosemročný Holanďan Dick Advocaat sa vracia na pozíciu reprezentačného trénera futbalistov Curacaa. Vo funkcii nahradil svojho krajana Freda Ruttenta, ktorý rezignoval mesiac pred začiatkom majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku.

Advocaat doviedol Curacao k premiérovému postupu na záverečný turnaj, po tomto úspechu však prekvapivo skončil na lavičke reprezentačného tímu. Dôvodom bol zdravotný stav jeho dcéry. Pod taktovkou Ruttenta prišli dve prehry v prípravných zápasoch a najmä zvyšujúci sa tlak na návrat skúseného Holanďana.

Zlepšený stav člena rodiny umožnil holandskému koučovi pomýšľať na návrat na lavičku. Advocaat sa podľa všetkého stane najstarším trénerom v histórii majstrovstiev sveta. V E-skupine si jeho zverenci zmerajú sily s Nemeckom, Ekvádorom a Pobrežím Slonoviny. Informovala o tom agentúra AFP.
