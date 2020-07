AEK Atény nepodá sťažnosť na PAOK pre neplatnú dokumentáciu hráčov

Atény 17. júla (TASR) - Grécky futbalový klub AEK Atény nepodá sťažnosť na PAOK Solún za stredajší domáci zápas skupiny o titul v najvyššej súťaži. Až dvanásť hosťujúcich hráčov totiž nastúpilo bez platnej zdravotnej dokumentácie, duel skončil bez gólov, ak by Aténčania so sťažnosťou uspeli, kontumačne by zvíťazili.



V praxi to znamená, že AEK skončí v ligovej tabuľke na treťom mieste a nekvalifikuje sa do Ligy majstrov. Za druhým PAOK-om zaostáva pred posledným kolom o tri body, ale má horšiu vzájomnú bilanciu. "Nepodnikneme žiadne právne kroky, pretože o postavení v tabuľke sa má rozhodovať na ihrisku a nie na papieri," citovala agentúra AFP stanovisko Atén.