Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. apríl 2026
< sekcia Šport

Africká konfederácia podporí opätovné zvolenie Infantina za šéfa FIFA

.
Na snímke Gianni Infantino. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Vancouver 30. apríla (TASR) - Africká futbalová konfederácia (CAF) podporí opätovné zvolenie Gianniho Infantina za prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Švajčiarsky funkcionár je na čele FIFA tri funkčné obdobia.

„CAF v roku 2027 jednohlasne podporí Gianniho Infantina pri voľbách prezidenta FIFA,“ uviedli predstavitelia afrického futbalu vo svojom vyhlásení pred začiatkom Kongresu FIFA v kanadskom Vancouveri.

Infantino sa ujal postu šéfa FIFA vo februári 2016 po prepuknutí korupčného škandálu, po ktorom suspendovali jeho predchodcu Seppa Blattera, pripomenula agentúra AFP.
.

Neprehliadnite

