< sekcia Šport
Africká konfederácia podporí opätovné zvolenie Infantina za šéfa FIFA
Infantino sa ujal postu šéfa FIFA vo februári 2016 po prepuknutí korupčného škandálu, po ktorom suspendovali jeho predchodcu Seppa Blattera, pripomenula agentúra AFP.
Autor TASR
Vancouver 30. apríla (TASR) - Africká futbalová konfederácia (CAF) podporí opätovné zvolenie Gianniho Infantina za prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Švajčiarsky funkcionár je na čele FIFA tri funkčné obdobia.
„CAF v roku 2027 jednohlasne podporí Gianniho Infantina pri voľbách prezidenta FIFA,“ uviedli predstavitelia afrického futbalu vo svojom vyhlásení pred začiatkom Kongresu FIFA v kanadskom Vancouveri.
Infantino sa ujal postu šéfa FIFA vo februári 2016 po prepuknutí korupčného škandálu, po ktorom suspendovali jeho predchodcu Seppa Blattera, pripomenula agentúra AFP.
