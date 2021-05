Africká kvalifikácia na MS sa nezačne v júni

Paríž 4. mája (TASR) - Úvodné stretnutia skupinovej fázy africkej kvalifikácie futbalových MS 2022 sa neodohrajú v júni. Konfederácia afrického futbalu (CAF) ich odložila pre nevyhovujúce štadióny v 22 z 54 členských krajín.



Rozhodnutie krízového výboru CAF ešte podlieha potvrdeniu exekutívy 15. mája. Podľa informácií agentúry AFP by sa šesť kvalifikačných kôl rozdelilo rovnomerne na september, október a november. Play off by sa v tom prípade uskutočnilo v marci budúceho roka po preloženom Africkom pohári národov v Kamerune. Do júna by štadióny nestihli pripraviť Mali, Burkina Faso či Senegal.