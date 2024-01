Africký pohár národov: Kapverdy zdolali Mozambik a vyhrali B-skupinu

Africký pohár národov:



B-skupina:



Kapverdy - Mozambik 3:0 (1:0)



Góly: 32. Bebe, 51. Mendes, 69. Lenini







tabuľka:



1. Kapverdy 2 2 0 0 5:1 6*



2. Egypt 2 0 2 0 4:4 2



3. Ghana 2 0 1 1 3:4 1



4. Mozambik 2 0 1 1 2:5 1







* - postup do osemfinále





C-skupina:



Senegal - Kamerun 3:1 (1:0)



Góly: 16. I. Sarr, 71. H. Diallo, 90.+5 Mane - 83. Castelletto









Abidjan 19. januára (TASR) - Futbalisti Kapverd si poradili s Mozambikom 3:0 a so šiestimi bodmi na konte sa v predstihu stali víťazmi B-skupiny na Africkom pohári národov. Kapverdy v prvom vystúpení na turnaji senzačne zdolali Ghanu 2:1 a po piatkovom triumfe nad Mozambikom spečatili postup do osemfinále.V záverečnom súboji nastúpia proti rekordnému sedemnásobnému víťazovi podujatia Egyptu, ktorý figuruje s dvoma bodmi na druhom mieste tabuľky. Postúpiť ešte môžu aj zvyšní dvaja účastníci "béčka" - tretia Ghana i štvrtý Mozambik (obaja jeden bod).Obhajca titulu Senegal zdolal Kamerun 3:1 a s plným počtom 6 bodov figuruje na prvom mieste C-skupiny, pričom už má istý postup do osemfinále. Kamerun má na konte jediný bod, o jeho (ne)postupe rozhodne záverečný duel skupinovej fázy.