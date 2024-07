Agentúra podľa správy nepochybila v prípade čínskych plavcov

Montreal 9. júla (TASR) - Svetová antidopingová agentúra (WADA) nepochybila pri posudzovaní prípadu 23 čínskych plavcov. Vyplýva to zo správy nezávislej vyšetrovacej komisie, ktorá bola zverejnená v utorok.



O prípade v apríli informoval austrálsky denník Daily Telegraph. Podľa periodika mali plavci pozitívny test na zakázaný trimetazidín používaný na liečbu ochorení srdca. Následne neprešli kontrolou v tréningovom kempe niekoľko mesiacov pred štartom OH 2020, ktoré museli pre pandémiu koronavírusu napokon odložiť o rok. Čínski antidopingoví úradníci označili vzorky za pozitívne ako výsledok kontaminácie jedlom, plavcov očistili od dopingových previnení a neudelili im žiadne tresty. Tridsaťčlenná plavecká výprava Číny získala v Tokiu dokopy šesť medailí, z toho tri zlaté.



Číne dala za pravdu Svetová dopingová agentúra (WADA), ktorá sa po medializovaní prípadu dostala pod paľbu kritiky. Niekoľkokrát však uviedla, že si za svojím rozhodnutím stojí a zverejnené informácie označila za "zavádzajúce". Predstavitelia WADA koncom apríla vyhlásili, že do Číny vyšlú auditorov, aby zistili, v akom stave je momentálne tamojší antidopingový program. V máji vyzvala na nezávislé vyšetrovanie Americká antidopingová agentúra (USADA).



Prípadom sa zaoberal niekdajší švajčiarsky prokurátor Eric Cottier. "V spise nie je nič, čo by naznačovalo, že WADA zvýhodnila alebo akýmkoľvek spôsobom uprednostnila 23 plavcov, ktorí mali pozitívny test na trimetazidín," citovala zo správy agentúra AFP. Prezident WADA Witold Banka uviedol, že škandál bol použitý ako geopolitický nástroj v konflikte USA s Čínou. "Som veľmi smutný, že sa nás ľudia pokúšali obviniť z takýchto hrozných vecí. Ak by sa tento prípad stal v inej krajine ako v Číne, vôbec by to nevzbudilo pozornosť," povedal Banka a dodal, že USADA sa snaží "uzurpovať svetový antidopingový orgán".