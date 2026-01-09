< sekcia Šport
Agresívne správanie: Romero z Tottenhamu dostal dištanc na jeden zápas
Romero najskôr obdržal žltú kartu za protesty pri víťaznom góle Huga Ekitikeho, vylúčený bol za zákrok na obrancu hostí Ibrahimu Konateho.
Londýn 9. januára (TASR) - Argentínsky futbalista Cristian Romero z londýnskeho Tottenhamu dostal dištanc na jeden zápas a pokutu 50.000 libier. Dvadsaťsedemročného obrancu potrestala Anglická futbalová federácia (FA) za incident, ktorý sa stal 20. decembra minulého roka v stretnutí Premier League proti FC Liverpool.
Kapitán „kohútov“ dostal v nadstavenom čase druhú žltú kartu, neopustil však ihrisko a správal sa agresívne. Romero najskôr obdržal žltú kartu za protesty pri víťaznom góle Huga Ekitikeho, vylúčený bol za zákrok na obrancu hostí Ibrahimu Konateho. „Romero konal nevhodným spôsobom tým, že po vylúčení v 93. minúte neodišiel z ihriska bezodkladne a/alebo sa správal konfrontačne a/alebo agresívne voči hlavnému rozhodcovi,“ uviedla vtedy FA, pripomenula agentúra AP.
