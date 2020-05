Agüero má strach z koronavírusu: Väčšina hráčov sa bojí

Londýn 1. mája (TASR) - Argentínsky futbalista Sergio Agüero priznal, že má strach z pandémie koronavírusu. Zároveň však vyjadril presvedčenie, že sa vedcom čoskoro podarí vyvinúť vakcínu proti ochoreniu COVID-19 a ľudia sa budú môcť vrátiť k normálnemu životu.



"Väčšina hráčov sa bojí, pretože majú deti a rodiny. Myslím si, že každý z nás bude po obnovení sezóny nervózny a opatrný," vyhlásil 31-ročný útočník Manchestru City v súvislosti s plánovým reštartom anglickej Premier League. Podľa štvrtkového vydania denníka The Telegraph chce vedenie ligy spustiť súťažný kolotoč 8. júna, pričom túto možnosť v najbližších dňoch prediskutuje so zástupcami klubov.



Podľa zdroja by kluby mohli začať 18. mája so spoločným tréningom. Doteraz sa v prerušenej sezóne PL odohralo 29 kôl, štyri kluby odohrali o jeden zápas menej. Tabuľku vedie FC Liverpool, pred najbližším prenasledovateľom Manchestrom City má náskok 25 bodov.