Agüero oznámil koniec kariéry, dôvodom sú zdravotné problémy

Barcelona 15. decembra (TASR) - Argentínsky futbalista Sergio Agüero oznámil počas stredajšej tlačovej konferencie na Camp Nou rozhodnutie o ukončení profesionálnej kariéry. Dôvodom sú srdcové a respiračné problémy, ktoré sa uňho objavili ešte v októbrovom ligovom zápase Barcelony s Alavesom (1:1).



"Rozhodol som sa ukončiť profesionálnu futbalovú kariéru. Je to veľmi náročná chvíľa. Rozhodnutie som prijal pre moje zdravie, pre problém, ktorý sa objavil pred mesiacom a pol. Bol som v rukách dobrých zdravotníkov, ktorí urobili maximum a odporučili mi, že najlepšie bude prestať hrať," povedal Argentínčan, ktorý sa pred samotným oznámením neubránil plaču.



Útočník striedal v októbrovom zápase La Ligy už v prvom polčase, pričom sa sťažoval na bolesť v hrudníku a hneď putoval do nemocnice na vyšetrenie. Odvtedy sa na ihrisku neobjavil.



Agüero po desiatich úspešných rokoch v Manchestri City prestúpil pred touto sezónou do Barcelony. Zo City odišiel ako najlepší strelec histórie klubu (260 gólov). Argentínskej reprezentácii v lete pomohol k zisku titulu na juhoamerickom šampionáte Copa America. Informácie priniesli britské médiá.



Agüero vstúpil do profesionálneho futbalu už vo veku 15 rokov, keď nastúpil v argentínskej najvyššej súťaži za Independiente Buenos Aires. Do Európy prišiel v roku 2006. Jeho prvým tímom bolo Atletico Madrid, do City prestúpil v roku 2011. Celkovo odohral v kariére 786 duelov a dal 427 gólov. V reprezentácii odohral 97 stretnutí a pripísal si 41 zásahov. Predstavil sa na troch majstrovstvách sveta, nastúpil aj na olympiáde v Pekingu, kde získal zlato. "Som veľmi šťastný zo všetkých úspechov, ktoré som dosiahol. Každý môže povedať, že sa dá vždy získať viac, no myslím si, že som dokázal zo seba dostať maximum," zhodnotil svoju kariéru Agüero podľa agentúry AP.