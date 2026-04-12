AHL: Chromiak vsietil 27. gól v sezóne, bodovali aj Štrbák a Mišiak
Asistenciou k výhre Rockfordu 5:2 nad Grand Rapids prispel Martin Mišiak, pre ktorého to bol 13. bod v sezóne.
Autor TASR
New York 12. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Martin Chromiak sa stal v noci na nedeľu v zámorskej AHL druhou hviezdou zápasu. Ontariu pomohol svojím 27. gólom v sezóne k víťazstvu 3:2 po predĺžení nad Coachella Valley.
Obranca Maxim Štrbák zaznamenal asistenciu pri prehre Rochesteru 3:6 s Providence. Asistenciou k výhre Rockfordu 5:2 nad Grand Rapids prispel Martin Mišiak, pre ktorého to bol 13. bod v sezóne.
