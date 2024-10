AHL: Dvorský v premiére s bilanciou 1+1, bodovali aj ďalší Slováci

New York 13. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Dalibor Dvorský zažiaril vo svojej premiére v nižšej zámorskej súťaži AHL. Devätnásťročný útočník dosiahol za Springfield Thunderbirds gól a asistenciu a pomohol tímu k triumfu nad Lavalom Rocket 3:1. V noci na nedeľu bodovali aj ďalší piati Slováci, Filip Mešár, Pavol Regenda, Samuel Kňažko, Adam Sýkora i Miloš Kelemen. Debut absolvoval brankár Samuel Hlavaj.



Dvorský sa presadil v 12. minúte, keď sa po strele Tylera Tuckera odrazil puk priamo k nemu a bekhendom zakončil do bránky Lavalu. V závere si pripísal bod pri góle Nikitu Alexandrova do prázdnej brány. Po stretnutí ho vyhlásili za druhú hviezdu duelu. Za hostí dosiahol asistenciu Mešár, ktorý bodoval aj v druhom zápase sezóny a má bilanciu 1+3.



San Diego Gulls prehralo na ľade Toronta Marlies 3:4. Za hostí zaznamenal jednu asistenciu útočník Regenda. Rovnakú bilanciu 0+1 mal aj obranca Kňažko, no Cleveland Monsters neuspel proti dvojnásobnému obhajcovi titulu Hershey Bears 3:7. Neuspel ani Hartford na ľade Lehigh Valley Phantoms (3:4 pp a sn). Za hostí bodoval Sýkora.



Kelemen pomohol dvoma asistenciami k triumfu Tucsonu nad Coloradom Eagles 4:2. Za Roadrunners hral aj jeho krajan a obranca Patrik Koch, ktorý nebodoval. Do kanadského bodovania sa nezapísal Martin Chromiak, Ontario prehralo so San Jose 0:5. Charlotte s Oliverom Okuliarom zdolalo Wilkes-Barre/Scranton 7:6. Debut v AHL má za sebou Hlavaj, ktorý inkasoval päť gólov. Jeho Iowa Wild prehrala s Manitobou 4:6.