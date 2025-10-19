< sekcia Šport
AHL: Mešár opäť bodoval, asistenciu si pripísal aj Kmec
Brankár Samuel Hlavaj inkasoval tri góly pri prehre Iowy na ľade Charlotte 1:4. Posledný gól dali domáci do prázdnej bránky.
Autor TASR
New York 19. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Filip Mešár bodoval v nižšej zámorskej súťaži AHL v druhom zápase po sebe. Útočník Lavalu Rocket prispel asistenciou k víťazstvu nad Abbotsfordom 5:2. Asistenciu si pripísal aj obranca Jozef Viliam Kmec, ktorého Henderson zdolal San Diego 4:3.
Mešár má v štyroch dueloch na farme Montrealu Canadiens bilanciu 1+2. Ďalší slovenskí hokejisti nebodovali, z víťazstiev sa tešili útočníci Martin Mišiak (Rockford) a Maroš Jedlička (Colorado), s prehrami sa museli zmieriť Dalibor Dvorský a Juraj Pekarčík (obaja Springfield), Adam Sýkora (Hartford), aj Pavol Regenda (San Jose).
Brankár Samuel Hlavaj inkasoval tri góly pri prehre Iowy na ľade Charlotte 1:4. Posledný gól dali domáci do prázdnej bránky.
