AHL: Mešár opäť bodoval, asistenciu si pripísal aj Kmec

Tlačová konferencia a autogramiáda draftovaných mladých hokejistov do zámorskej NHL v Poprade na zimnom štadióne 26. júla 2022. Na snímke Filip Mešár. Foto: TASR - Milan Kapusta

Autor TASR
New York 19. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Filip Mešár bodoval v nižšej zámorskej súťaži AHL v druhom zápase po sebe. Útočník Lavalu Rocket prispel asistenciou k víťazstvu nad Abbotsfordom 5:2. Asistenciu si pripísal aj obranca Jozef Viliam Kmec, ktorého Henderson zdolal San Diego 4:3.

Mešár má v štyroch dueloch na farme Montrealu Canadiens bilanciu 1+2. Ďalší slovenskí hokejisti nebodovali, z víťazstiev sa tešili útočníci Martin Mišiak (Rockford) a Maroš Jedlička (Colorado), s prehrami sa museli zmieriť Dalibor Dvorský a Juraj Pekarčík (obaja Springfield), Adam Sýkora (Hartford), aj Pavol Regenda (San Jose).

Brankár Samuel Hlavaj inkasoval tri góly pri prehre Iowy na ľade Charlotte 1:4. Posledný gól dali domáci do prázdnej bránky.
