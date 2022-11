AHL: Nemec, Kňažko i Kelemen bodovali, Pospíšil sa vrátil po zranení

New York 12. novembra (TASR) - Slovenskí hokejisti Šimon Nemec, Samuel Kňažko a Miloš Kelemen si v noci na sobotu zhodne pripísali po asistencii v nižšej zámorskej AHL. Po zranení v hornej časti tela sa do zostavy Calgary Wranglers vrátil Martin Pospíšil.



Nemec zaznamenal prihrávku na gól pri domácej prehre Uticy s Lavalom 4:5 po predĺžení. Slovenský obranca mal aj jednu strelu na bránku. Kňažko prispel jedným bodom k triumfu Clevelandu na ľade Rochesteru 6:5 po predĺžení, zaznamenal mínusový bod i dve strely. Kelemen sa svojou treťou asistenciou v sezóne podieľal na jedinom zásahu Tucsonu v domácom súboji s Coachellou (1:4), do štatistík mu pribudli aj dve strely a "pluska". Pospíšil nebodoval, jeho Calgary uspelo v Manitobe 3:2.