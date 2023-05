AHL: Nemec skóroval, no Utica prehrala. Studenič slávil postup

New York 4. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa zapísal do streleckej listiny, no jeho tím Utica Comets prehral v noci na štvrtok v 2. kole AHL doma s Torontom Marlies 2:5L. Kanadský tím vedie 2:1 na zápasy v sérii hranej na tri víťazstvá. Nemec skóroval vo vyraďovačke premiérovo a vyhlásili ho za 3. hviezdu duelu.



Ako prvý tím do divízneho finále postúpil Texas Stars v zostave aj so slovenským útočníkom Mariánom Studeničom. Nad Rockfordom IceHogs zvíťazil 4:2 a v sérii uspel 3:0 na zápasy. Studenič si pripísal jednu asistenciu.