AHL: Pánik rozhodol v závere o víťazstve Bridgeportu

New York 6. januára (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik zažiaril v nočnom zápase nižšej zámorskej súťaže AHL. Útočník Bridgeportu Islanders rozhodol necelé dve minúty pred koncom o víťazstve nad Providence Bruins 4:3 a stal sa prvou hviezdou zápasu.



Pánik si okrem štvrtého gólu v sezóne pripísal aj asistenciu pri vyrovnávajúcom zásahu na 3:3 v tretej tretine. Za Bridgeport odohral 30-ročný hráč New Yorku Islanders v tejto sezóne 17 zápasov s bilanciou 4+2. V NHL si dres "ostrovanov" obliekol v štyroch dueloch a pripísal si jednu asistenciu.



Do štatistík sa zapísal aj útočník Martin Pospíšil, ktorý siedmou asistenciou v sezóne prispel k víťazstvu Stocktonu Heat na ľade Tucsonu Roadrunners 5:2.