AHL: Studenič a Regenda asistovali

New York 9. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda zaznamenal jednu asistenciu v nočnom zápase zámorskej AHL a prispel k vysokej výhre San Diega Gulls na ľade Hendersonu Silver Knights 7:0. Pre dvadsaťdvaročného krídelníka to bol štvrtý bod (2+2) v rovnakom počte duelov.



Gólovú prihrávku si na konto pripísal aj Marián Studenič, no tá na body nestačila, keďže jeho Texas Stars prehrali na ľade Colorada Eagles tesne 2:3. Dvadsaťštyriročný útočník má v desiatich dueloch na konte sedem bodov (2+5).