AHL/WHL: Chromiak skóroval, Studenič s asistenciou, šesťbodový Bedard

New York 23. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak strelil gól v nočnom zápase zámorskej AHL, no jeho Ontario Reign prehralo doma s Coachella Valley Firebirds vysoko 1:6. Dvadsaťročný krídelník otvoril skóre duelu v 15. minúte, keď sa presadil z dorážky pred bránkou, no potom už dominovali hostia. V druhej tretine dali štyri góly a v tretej pridali ďalšie dva. Chromiak zaznamenal v 34 zápasoch sezóny 13 gólov a 10 asistencií.



Bodoval aj jeho krajan Marián Studenič, ktorý prispel asistenciou k výhre Texasu Stars na ľade Rockfordu IceHogs 5:3. V 47 stretnutiach ročníka získal 33 bodov (15+18). Zo súboja slovenských obrancov vyšiel lepšie Šimon Nemec, jeho Utica vyhrala v Clevelande 4:3 po predĺžení. Samuel Kňažko dostal za tvrdý faul v tretej tretine päťminútový trest.



V kanadskej juniorke Western Hockey League (WHL) sa presadil Jakub Demek. Devätnásťročný krídelník sa len nedávno vrátil na klziská po dlhodobom zranení a v noci na štvrtok zaznamenal prvý bod v druhom zápase v drese Kamloops Blazers. Demek prihral v 57. minúte na gól Connora Lewisa, ktorým hostia potvrdili triumf na ľade Swift Current Broncos 6:3.



Vo WHL je nezastaviteľný Connor Bedard. Sedemnásťročný supertalent bol pri všetkých góloch Reginy Pats, ktorá zdolala Medicine Hat Tigers 6:3. Bedard zaznamenal gól a päť asistencií a v 43 dueloch má na konte už 111 bodov (52+59).