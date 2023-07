Aho podpísal s Carolinou osemročnú zmluvu, zarobí 78 miliónov dolárov

Raleigh 26. júla (TASR) - Fínsky hokejista Sebastian Aho sa dohodol s Carolinou Hurricanes na predĺžení spolupráce. S klubom NHL podpísal novú osemročnú zmluvu v celkovej hodnote 78 miliónov dolárov. Dvadsaťpäťročný center tak v priemere ročne zarobí 9,75 milióna USD. Informovala o tom televízia TSN na svojom webe.



Aho tak zostane najlepšie zarábajúcim hráčom Caroliny. S klubom má ešte rok platný kontrakt, ktorý mu od júla 2019 vynášal v priemere 8,46 milióna dolárov za sezónu. Pôvodne ho podpísal s Montrealom, ktorý mu ako obmedzenému voľnému hráčovi dal pred štyrmi rokmi "offer sheet", Hurricanes však vtedy ponuku konkurenta dorovnali.



Fínsky útočník hrá v Caroline celú svoju profiligovú kariéru a už niekoľko rokov patrí medzi hlavných ofenzívnych lídrov tímu. Počas siedmich sezón v NHL nastrieľal 218 gólov a pridal 250 asistencií v 520 zápasoch základnej časti, ďalších 58 bodov (23+35) nazbieral v 63 dueloch play off. V uplynulom ročníku zaznamenal v 75 stretnutiach základnej časti 67 bodov (36+31), v play off pomohol "hurikánom" k postupu do finále Východnej konferencie a pripísal si päť gólov a sedem asistencií v 12 súbojoch.



Aho si dvakrát zahral v All Star exhibícii NHL (2019, 2022), trikrát štartoval v národnom drese na MS, pričom v roku 2016 pomohol Fínsku k zisku striebra. Na MS 2018 v Dánsku ho vyhlásili za najlepšieho útočníka šampionátu, keď v ôsmich zápasoch získal 18 bodov (9+9). Zúčastnil sa aj na Svetovom pohári 2016 v Toronte. V mládežníckych časoch vybojoval s reprezentáciou zlato na juniorských MS 2016.