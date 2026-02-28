< sekcia Šport
Aicherová vyhrala super-G v Soldeu, celkovo vedie naďalej Goggiová
Podujatie v Soldeu bolo náhradou za januárové preteky v rakúskom Zauchensee, ktoré boli zrušené pre silný vietor.
Autor TASR
Soldeu 28. februára (TASR) - Nemecká lyžiarka Emma Aicherová vyhrala sobotný super-G Svetového pohára alpských lyžiarok v andorrskom Soldeu. Časom 1:26,72 minúty triumfovala o 0,88 sekundy pred Novozélanďankou Alice Robinsonovou. Pódium doplnila Corinne Suterová zo Švajčiarska s mankom 0,98 s. Líderkou disciplíny zostala Talianka Sofia Goggiová, ktorá obsadila šieste miesto, jej náskok pred Robinsonovou sa však zmenšil na 20-bodový. Celková líderka Mikaela Shiffrinová z USA v pretekoch neštartovala.
Podujatie v Soldeu bolo náhradou za januárové preteky v rakúskom Zauchensee, ktoré boli zrušené pre silný vietor. Pre 22-ročnú Aicherovú to bola piata výhra v kariére, tretia v super-G i v sezóne a premiérová v andorrskom stredisku. V celkovom poradí je tretia, 96 bodov za Goggiovou. V sobotu jej vyšla najmä prvá polovica trate, kde dokázala udržať ideálnu stopu a bola úplne najrýchlejšia. V treťom sektore bola o 39 stotín pomalšia ako Robinsonová a na záver tak išla mierne riskantnejšie, dostala sa na priebežné prvé miesto, ktoré aj udržala. Záver trate mala ako jediná lepší Nemka Kira Weidleová-Winkelmannová, ktorá obsadila siedme miesto.
Preteky poznačil pád Ricardy Haaserovej z Rakúska, ktorá skončila hneď v úvodnej časti trate. Preteky boli prerušené a pretekárku zviezli na kanadských saniach. Ďalší super-G je na programe v tom istom stredisku v nedeľu, celkovo zostávajú do konca sezóny tri.
