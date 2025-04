Aittokallio odčinil inkasovaný gól z polovice, Kmeč: Vrátil nám to

Nitra 5. apríla (TASR) - Hokejisti Nitry vstúpili víťazne do semifinálovej série play off Tipos extraligy proti Žiline. Hrdinom „corgoňov“ bol pri víťazstve 2:1 v úvodnom stretnutí útočník Hugo Kováč, ktorý strelil svoj prvý gól vo vyraďovacej časti. Mediálne predikované gólové hody sa pod Zoborom nekonali, na oboch stranách boli ústrednými postavami brankári. Domáci Fín Sami Aittokallio podržal úradujúcich majstrov 33 úspešnými zákrokmi, za jeho chrbát si našiel cestu iba kuriózny padáčik vyslaný z polovice ihriska.



Nitrania vykročili rovnako úspešne ako do štvrťfinálovej série s Popradom. V úvodnej časti síce už po 90 sekundách takmer prehrávali, ale domácim pomohla pri zakončení Huntera Fejesa žŕdka. „Čakalo sa, že to bude korčuliarsky súboj dvoch vyrovnaných tímov. Rozhodli ho detaily. Od nás to bol tímový výkon s pevným základom v bránke. Bola tam ochota blokovať strely, bekčekovať, to svedčí o tímovom výkone. Mali sme o niečo lepšie detaily a prvý bod sme si priklonili na svoju stranu,“ uviedol nitriansky tréner Andrej Kmeč. Jeho náprotivok Milan Bartovič bol napriek prehre pozitívny: „Výborný zápas z oboch strán. Bolo veľa šancí a skvelé výkony oboch brankárov. Myslím si, že hokej sa musel divákom páčiť. Som spokojný s tým, ako hralo moje mužstvo. Avšak jeden gól proti Nitre nebude určite stačiť na víťazstvo.“







Góly v atraktívnej prvej tretine neprišli, všetky tri padli v prostrednej časti hry. Nitru poslal do vedenia 51 sekúnd po prvej zmene strán Sebastián Čederle. Prešli však iba tri minúty a Žilinčania odpovedali presným zásahom z kategórie kurióznych. Nenápadný padáčik od červenej čiary poslal na domácu bránku kanadský obranca Miguel Tourigny a na prekvapenie všetkých puk skončil v sieti. Červenať sa musel Aittokallio, ktorý lapačkou netrafil puk a ten mu prepadol pomedzi betóny. Tridsaťdvaročný Fín však potvrdil svoje kvality v ďalšom priebehu hry, keď domácich viackrát podržal. „Je to hokej, stáva sa to. Sami je skúsený a výborný brankár, ktorý to zvládol. Určite nám to vrátil späť pri šanciach Žiliny,“ reagoval na málo vídaný moment Kmeč.



Chyba jednotlivca napokon rozhodla na opačnej strane. Jej strojcom bol práve autor vyrovnávajúceho gólu Tourigny, ktorý pokazil rozohrávku. Puku sa zmocnil Kováč, ktorý situáciu riešil individuálne a urobil správne. „Gól chutí veľmi dobre, keďže bol víťazný. Mám radosť, že som ho strelil a pomohol tak tímu. Mohol som prenechávať puk za seba alebo neskôr prihrať. Vyhodnotil som to tak, že to zoberiem na seba a vystrelím,“ povedal autor rozhodujúceho momentu úvodného súboja. Bartovič svojho zverenca po stretnutí nehanil: „Stáva sa to, nič sa nedeje. Miguel je výborný hráč, nič mu za to nepoviem. On vie čo sa stalo.“



Mediálne prognózy hovorili o kvalite oboch tímov v ofenzíve. Prvý duel však vyvrátil predpovedané gólové hody a vyzdvihol skôr taktickú pripravenosť oboch mužstiev po týždňovom voľne. „Tímy sa veľmi dobre poznajú, je jasné, že to bude o nejakých detailoch a chybičkách. Myslím si, že nás čaká vyrovnaná, rýchla a agresívna séria,“ očakáva Bartovič. Podľa Kmeča rozhodnú o hernom obraze série hráči: „Hovorili to médiá. Na ľade sú hráči a tí rozhodnú, koľko sa vytvorí šancí a padne gólov.“ Druhý duel série je na programe v sobotu od 18.00 h na ľade Nitry.