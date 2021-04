Aj Aprilia bude súčasťou MotoGP do roku 2026

Paríž 29. apríla (TASR) - Aprilia bude súčasťou seriálu majstrovstiev sveta cestných motocyklov MotoGP minimálne do roku 2026. Taliansky tím to oznámil vo štvrtok, keď nasledoval stajne Yamaha, Honda, Ducati, KTM a Suzuki, ktoré predĺžili kontrakty už skôr.



Aprilia je šiesty a posledný výrobca, ktorý podpísal kontrakt s majiteľom MotoGP spoločnosťou Dorna. "Je to logický krok. Od budúcej sezóny budeme oficiálne pôsobiť v seriáli ako výrobcovia a veríme, že sa nám otvoria nové príležitosti," povedal šéf súťažnej sekcie Aprilie Massimo Rivola. Informovala agentúra AFP.