Aj šport v roku 2021 narušil COVID-19. Tu nájdete najznámejšie prípady

Bratislava (TASR) - Rok 2021 opäť výrazne poznačila pandémia koronavírusu, nevyhla sa ani športovým osobnostiam na Slovensku i vo svete. Pozitívne prípady permanentne zasahovali do prípavy i súťažného diania jednotlivcom i celým tímom. Športová redakcia TASR prináša výberový prehľad najvýraznejších covidových prípadov a príbehov zo sveta športu 2021:Slovenské biatlonistky Paulína a Ivona Fialkové prerušili v druhom januárovom týždni sezónu. Dôvodom boli pretrvávajúce zdravotné problémy, spôsobené prekonaním ochorenia Covid-19 ešte v novembri predchádzajúceho roka. Obe sestry preto vynechali úvodné dve kolá Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti a do kolotoča seriálu po krátkej pauze a miernejšom priebehu choroby naskočili v decembrovom 3. a 4. kole v Hochfilzene. Výsledky však zaostávali za očakávaním, keďže postcovidový syndróm ich výrazne limitoval. Preto sa pred januárovým piatym kolom SP v Oberhofe rozhodli pre pauzu. "," vysvetlila to Paulína Fialková na sociálnej sieti. Rovnaké posolstvo odkázala fanúšikom aj jej sestra Ivona: "." Paulína Fialková potom nesúťažila až do februárových MS v Pokjuke, Ivona sa ešte pred svetovým šampionátom stihla otestovať aspoň na ME v Poľsku. V Pokljuke na MS bolo sesterským maximum 13. miesto Paulíny v šprinte.Hádzanári Česka a USA museli na poslednú chvíľu odrieknuť svoju účasť na januárových MS v Egypte. Dôvodom bol vysoký počet nakazených koronavírusom v oboch tímoch. Ochorenie Covid-19 a zdravotné problémy vyradili celkovo 17 Čechov, Američania evidujú 10 infikovaných. Českú reprezentáciu nahradilo v G-skupine Severné Macedónsko a namiesto USA si v E-skupine zahralo Švajčiarsko. Česi i Američania museli odriecť účasť na MS deň pred začiatkom turnaja. "Nepamätám si, že by som počas mojej dlhej kariéry prezidenta musel niekedy riešiť podobnú situáciu. Je to smutné, ale je to realita. Z 21 hráčov, ktorých sme chceli poslať do Egypta, nie je pre ochorenie Covid-19 a rôzne zdravotné problémy k dispozícii 17," uviedol šéf Českého zväzu hádzanej Jaroslav Chvalný, ktorý spolu s ďalšími tromi funkcionármi v dôsledku kauzy rezignoval na svoju funkciu. Stalo sa tak po tom, čo sa exekutíva zväzu rozhodla v reakcii na odhlásenie z MS odvolať trénerské duo Jan Filip - Daniel Kubeš i celý realizačný tím reprezentácie. Vinila ich za nevhodně zvolený program prípravy pred MS i chybnú reakciu na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v spoločnosti, čo bolo podľa exekutívy zväzu neakceptovateľné zlyhanie, ktoré nenávratne poškodilo meno českej hádzanej. Pre šampionát v Egypte nebola neúčasť ČR a USA jedinou ranou, z turnaja už počas jeho priebehu pre nákazu odstúpili Kapverdy. Po kontumačnej prehre s Nemeckom 0:10 sa im nepodarilo dostať na ďalší zápas turnaja s Uruguajom nových hráčov a rozhodli sa ukončiť účinkovanie na MS. Kapverdy mali problémy s koronavírusom v tíme už pred odchodom do Egypta, v dejisku potom testy odhalili viacero nových prípadov.Základná časť sezóny 2020/2021 v zámorskej NHL sa vplyvom pandémie začala o tri mesiace neskôr, ako býva zvykom - až 13. januára. Namiesto tradičných 82 zápasov b nej každý tím odohral iba 56, pričom všetky stretnutia sprevádzali prísne hygienické opatrenia na základe protokolu. Pandemická situácia sťažila cestovanie, skomplikoval sa najmä prechod cez americko-kanadskú hranicu, keďže tímy z USA by museli pred vstupom do Kanady absolvovať povinnú dvojtýždňovú karanténu. Preto vedenie NHL rozhodlo, že v základnej časti odohrajú kluby súboje iba v rámci svojej divízie. Tridsaťjeden tímov preskupili do štyroch nových divízií, sedem kanadských vytvorilo jednu spoločnú divíziu - Severnú. Kanadské kluby tak hrali až do konferenčného finále akoby vlastnú súťaž. Od semifinále Stanleyho pohára potom kanadská vláda udelila výnimku pre cestovanie pre kluby NHL a Montreal tak mohol sériu proti Vegas a ak finále proti neskoršiemu víťazovi Tampe Bay odohrať klasickým spôsobom doma - vonku. Covid a s tým spojené odloženia zápasov spôsobili, že ani základná časť sa neskončila podľa plánu 8. mája, ale až 19. mája. O tom, pred akou veľkou diváckou kulisou môžu hrať tímy vo svojich domovských halách, rozhodovali väčšinou miestne zdravotné úrady. Úvod skráteného ročníka sa hral prevažne pred prázdnym hľadiskom. Na základe dohody NHL a NHLPA dostali hráči v sezóne 2020/2021 iba 72 percent zo svojich platov. Dvadsať percent im strhli, aby majitelia vykryli finančné straty spôsobené pandémiou, a ďalšiu časť z platu im odložili a vyplatia v nasledujúcich troch rokoch. Netradičná sezóna sa skončila 7. júla, Tampa vo finále Stanleyho pohára zdolala Canadiens 4:1 na zápasy.Koncom januára bolo ohrozené ďalšie pôsobenie slovenských športovcov v rámci projektu Karanténneho centra pre vrcholový šport v tréningovom centre x-bionic sphere v Šamoríne, ktoré otvorili ešte v novembri predchádzajúceho roka. Viacero športovcov v ňom malo pozitívne testy na koronavírus, hoci sa nachádzali v "bubline". V bezpečnej a kontrolovanej zóne na ubytovanie, stravovanie a športovú prípravu platili mimoriadne bezpečnostné a hygienické opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Napriek tomu sa ochorenie Covid-19 potvrdilo u niektorých plavcov, paralympionikov, jednej akvabely a jednej gymnastky. "Veľmi nás to mrzí. Prvých 30 dní sme mali bez jediného problému. Do 25. januára bolo 1083 prenocovaní a nič sa nestalo. Až v nedeľu jeden z chlapcov, ktorý bol od 1. januára v bubline a nemal sa kde nakaziť, povedal, že má príznaky. V pondelok ráno sa vykonali antigénové testy všetkých a objavili sa dva nové prípady. Všetkých 150 účastníkov sme následne pretestovali PCR testami a objavilo sa ešte niekoľko pozitívnych prípadov, väčšinou to boli plavci z Dukly. Boli aj prípady medzi telesne postihnutými plavcami, ktorí nastúpili do bubliny 14. januára, a ešte jeden prípad akvabely a gymnastky. Okamžite sme športovcov poslali do domácej karantény. Celé stredisko sa musí vydezinfikovať a prijať ešte prísnejšie opatrenia. Nemôžeme si dovoliť stratiť toto jediné stredisko prípravy," vysvetľoval prezident Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Ivan Šulek. Situácia v karanténnom centre sa potom vyriešila a za sprísnených podmienok pokračovalo olympijské tréningové centrum vo svojej činnosti. Uskutočnila sa tam napríklad marcová Veľká cena Slovenska v plávaní, tréningový kemp Slovenského zväzu džuda, či MSR v karate v apríli. Karanténne centrum by malo fungovať aj od začiatku roka 2022.Termín grandslamového turnaja tenistov Australian Open 2021 posunuli pre pandémiu o tri týždne, namiesto tradičného januárového sa hralo až vo februári a príchody hráčov do krajiny znamenali každodenný chaos vzhľadom na pozitívne prípady, ktoré sa objavovali v jednotlivých charterových letoch. Všetci tenisti museli po prílete do Austrálie absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu, no na základe protokolu mali povolené aspoň vyjsť z hotela a aj niekoľko hodín denne trénovať. Smolu mali tí, ktorí boli na palubách lietadiel, v ktorých sa po prílete objavil pozitívny test na koronavírus. Ako blízke kontakty museli zamieriť do veľmi prísnej izolácie bez možnosti opustiť izbu. "Uväznených" tak zostalo niekoľko desiatok hráčov i hráčok, podľa miestnych boli medzi nimi napríklad aj Viktoria Azarenková, Sloane Stephensová, Angelique Kerberová či Kei Nišikori. Niektoré hráčky vrátane Sorany Cirsteovej a Belindy Benčičovej sa na sociálnych sieťach posťažovali, že nemôžu trénovať, niektoré priznali, že netušili, aký tvrdý lockdown ich čaká. "" napísala na Twitteri nahnevaná Cirsteová. "" doplnila ju kazašská tenistka Julia Putincevová. Nespokojnosť mnohých tenistov viedla k tomu, že líder svetového rebríčka Novak Djokovič zaslal šéfovi organizácie Tennis Australia Craigovi Tileymu list s požiadavkami - medzi nimi kratší čas v izolácii, možnosť absolvovania karantény v súkromnom ubytovaní i lepšie jedlo. Premiér austrálskeho štátu Viktória Daniel Andrews to však zamietol s tým, že účastníci Australian Open nebudú mať počas prísnej hotelovej karantény žiadne špeciálne výhody. "," vyhlásil Andrews podľa agentúry DPA. Niektorí z hráčov mali údajne veľmi bizarné požiadavky na skrátenie si času v hotelovej karanténe. "" povedal Tiley pre stanicu ABC.Jubilejný 20. ročník halového atletického mítingu Elán sa po rozhodnutí regionálneho hygienika neuskutočnil v plánovanom termíne 31. januára a Slovenský atletický zväz (SAZ) ho musel presunúť o dva týždne. "" vysvetlil pre oficiálny zväzový web generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický. Zväz mal vzhľadom na aktuálnu nepriaznivú situáciu v talóne niekoľko náhradných riešení a napokon sa rozhodol pre termín po lockdowne, uskutočnil sa 14. februára. SAZ bojoval o možnosť zorganizovať najväčší slovenský halový míting v pôvodnom termíne, odvolávajúc sa na vyhlášku o tom, že držitelia "Dekrétu kandidáta Hier XXXII. olympiády Tokio 2020" majú umožnené absolvovať hromadné podujatia nevyhnutné pre ich športovú prípravu a kvalifikáciu. SAZ vyvinul enormné úsilie, aby sa míting uskutočnil. Zväz napríklad kúpil 1000 kusov antigénových testov na COVID-19 na otestovanie všetkých účastníkov mítingu a takisto zabezpečil aj respirátory FFP2 pre rozhodcov, aby splnil všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov pre konanie hromadných podujatí.Austrálsky tenista Nick Kyrgios si vo februári "rýpol" do Novaka Djokoviča. Lídra svetového rebríčka nazval "veľmi zvláštnou mačkou". Reagoval tak na "Noleho" slová, že rešpektuje Kyrgiosov talent a tenisové schopnosti, nemá však pochopenie pre jeho správanie sa mimo dvorcov. "" poznamenal Djokovič. Kyrgiosova reakcia na jeho slová nenechala na seba dlho čakať. "," vyhlásil austrálsky búrlivák. Djokovič bol v júni 2020 jedným zo štyroch hráčov, ktorí mali pozitívny test po jeho sérii exhibičných turnajov v Belehrade a chorvátskom Zadare. Podujatie vyvolalo veľkú kritiku za nedostatočné hygienické opatrenia a veľkú divácku kulisu. Neskôr vyvolali kritiku aj Djokovičove odmietavé postoje k vakcinácii a sám opakovanie odmietal odpovedať na otázky, či je zaočkovaný s tým, že je to jeho súkromná vec.Nemecké úrady neumožnili vo februári anglickému futbalovému klubu FC Liverpool vstup do krajiny na prvý zápas osemfinále Ligy majstrov na ihrisku RB Lipsko. Nemecko totiž uzavrelo hranice pre cestujúcich z najzasiahnutejších krajín novými mutáciami koronavírusu, vrátane Veľkej Británie. Tamojšie ministerstvo vnútra upozornilo, že hoci existujú výnimky, profesionálnych športovcov sa netýkajú. Lipsko potom vzhľadom na obojstranné cestovné reštrikcie odohralo oba duely s Liverpoolom na neutrálnej pôde v Budapešti a na tom istom mieste napokon svoje osemfinálové duely odohrala aj dvojica Borussia Mönchengladbach - Manchester City. Londýnska Chelsea mala "domáci" osemfinálový súboj s Atleticom Madrid v Bukurešti a vo štvrťfinále zasa nastúpili na obe stretnutia proti FC Porto v španielskej Seville. Viaceré presuny duelov na neutrálnu pôdu zaznamenali aj v Európskej lige.Nórsky skokan na lyžiach Halvor Egner Granerud mal na MS v severských disciplínach v Oberstdorfe pozitívny test na koronavírus a musel účasť na šampionáte predčasne ukončiť. V nemeckom stredisku stihol získať striebornú medailu v súťaži miešaných tímov. V individuálnych súťažiach mal patriť do okruhu favoritov. Na strednom mostíku mu pódium uniklo len tesne, skončil štvrtý. "," citoval portál tv2.no slová Graneruda. Neskôr organizátori MS informovali aj o odhlásení sa celého talianskeho tímu. V jeho skokanskom výbere sa totiž objavili dva prípady nákazy. Vedenie FIS po konzultácii s vedením talianskej výpravy a miestnymi úradmi rozhodlo o konci účinkovania Talianska na šampionáte. Ten sa pre pandémiu koronavírusu uskutočnil prvýkrát v histórii bez účasti divákov. Do priestorov areálu preto organizátori nainštalovali aspoň kartónové postavy, ktoré si mohli priaznivci objednať aj so svojou podobizňou. Opatrenia sa dotkli aj slovenskej výpravy - ženský minitím musel narýchlo opustiť Slovensko, keď Nemecko ohlásilo cestovné obmedzenia pre cestujúcich z oblastí s výskytom mutácií koronavírusu. Hrozilo, že Slováci sa do Oberstdorfu nedostanú alebo budú musieť po vstupe do krajiny absolvovať povinnú karanténu. Záverečnú prípravu preto Alena Procházková s Barborou Klementovou neplánovane absolvovali v rakúskom Ramsau. Iné problémy mal Ján Koristek, ktorý mal doma nariadenú karanténu, keďže bol predtým v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus. Deň pred odchodom do Oberstdorfu preto nemal v ruke povolenie pre vstup do Nemecka. "" opísal vtedy situáciu šéf slovenskej výpravy na MS Michal Malák.Belgický futbalista Tuur Dierckx draho zaplatil za porušenie protipandemických opatrení. Hráča druholigového Westerlo odsúdil v marci súd v Antverpách na mesiac odňatia slobody a pokutu 800 eur za organizovanie oslavy v čase zákazu stretávania sa. Incident sa stal ešte v decembri predchádzajúceho roka, keď v Belgicku platili prísne obmedzenia, na základe ktorých sa mohli navštevovať najviac dve osoby z rôznych domácností. Polícia však pri preverovaní sťažnosti na hluk objavila v Dierckxovom byte trinásť hostí vrátane štyroch ďalších futbalistov. Podľa hráčovho advokáta Carla de Mucka si futbalisti častokrát neuvedomujú riziká, keďže trávia väčšinu času v bublinách a nutnosť socializácie občas preváži nad povinnosťami, podľa jeho slov je však rozsudok spravodlivý: "Ide o tvrdý trest, ale je v súlade s rozhodovacou praxou." Dierckx po incidente strávil niekoľko dní v nemocnici v Geele, kde pomáhal na oddelení pre pacientov s koronavírusom, podľa portálu Sky Sports si aj vďaka tejto skúsenosti už uvedomil závažnosť situácie.Slovenský cyklista Peter Sagan odštartoval sezónu netradične neskoro, až pred polovicou marca v Taliansku na pretekoch Tirreno-Adriatico. Spoločne s bratom Jurajom a ďalším Slovákom v tíme Bora-hansgrohe Erikom Baškom mali totiž v závere sústredenia na Kanárskych ostrovoch na prelome januára a februára pozitívny test na koronavírus. "" uviedol Sagan ešte vo februári. Aj po svojich prvých pretekoch v Taliansku sa ešte vrátil k prekonanému ochoreniu: "." Trojnásobný majster sveta dosiahol na Tirreno-Adriatico najlepšie umiestnenie hneď v prvej etape, keď v hromadnom dojazde obsadil 11. miesto.Legendárny futbalista Pelé dostal v marci prvú dávku vakcíny proti ochoreniu Covid-19. Osemdesiatročný Brazílčan to označil za "nezabudnuteľný deň". Pelé správu o zaočkovaní zverejnil na sociálnej sieti aj s potvrdzujúcou fotografiou. "," napísal trojnásobný majster sveta. "" Miesto svojej vakcinácie nešpecifikoval, ale už od začiatku pandémie sa zdržoval vo svojom dome v meste Guaruja pri Sao Paule. "," vyzval Pelé podľa agentúry AP svojich spoluobčanov. Brazília má po USA druhý najvyšší počet úmrtí na svete na Covid-19.Kórejská ľudovodemokratická republika začiatkom apríla oznámila, že sa v lete nezúčastní na olympijských hrách v Tokiu. Národný olympijský výbor o tom rozhodol pre údajné obavy o bezpečnosť športovcov v súvislosti s pandémiou koronavírusu. KĽDR dovtedy oficiálne neoznámila ani jeden prípad ochorenia Covid-19, podľa pozorovateľov sa tam však koronavírus objavil. "," znelo v oficiálnom stanovisku. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) okamžite reagoval vyhlásením: "Dosiaľ sme nedostali oficiálnu žiadosť o oslobodenie od účasti na OH na základe Olympijskej charty. Nanešťastie, napriek viacerým žiadostiam sa nám nepodarilo spojiť s národným OV KĽDR prostredníctvom telefonickej konferencie, na ktorej by sme diskutovali o situácii." Na ZOH 2018 v Pjongčangu hrala spoločná reprezentácia hokejistiek z Kórejskej republiky a KĽDR a pred odložením OH 2020 sa zjednotený tím plánoval aj pre ženský basketbal, ženský pozemný hokej, veslovanie a džudo. Bolo by to prvýkrát, čo by obe krajiny súťažili pod jednou vlajkou v letnej verzii OH. MOV napokon v septembri suspendoval KĽDR za neúčasť v Tokiu až do konca roka 2022 a jej športovci prišli o možnosť štartovať pod svojou vlajkou na ZOH 2022 v Pekingu. Podľa MOV organizátori poskytli dostatočné garancie bezpečnosti a ponúkli priestor na kompromis. Všetky snahy však Severná Kórea odmietla a ako jediná v Tokiu neštartovala. "" vysvetlil prezident MOV Thomas Bach.Dublin a Bilbao vypadli v apríli pre pandemické opatrenia zo zoznamu dejísk futbalových ME 2020. V oboch mestách mala pôvodne odohrať svoje zápasy v základnej skupine odohrať aj slovenská reprezentácia. V hlavnom meste Írska mala odohrať dva zápasy E-skupiny proti Poľsku a Švédsku, v Bilbau mala nastúpiť na záverečný súboj proti domácemu Španielsku. Dublin však nedostal garancie od írskej vlády, že v júni budú môcť byť na tribúnach aj diváci, ako to požadovala UEFA od všetkých hostiteľských miest. Zápasy preto presunuli do Petrohradu. Na štadióne San Mames v Bilbau sa okrem zápasu Slovenska so Španielskom mali hrať aj ďalšie dve stretnutia domácej reprezentácie v skupine proti Švédsku a Poľsku a aj jeden osemfinálový duel. Keďže prísnejšie opatrenia panovali aj v Baskicku, Španieli navrhli ako náhradné riešenie Sevillu v Andalúzii. Miestny organizačný štáb v Bilbau s takýmto rozhodnutím nesúhlasil a informoval, že bude od UEFA žiadať finančné kompenzácie.Futbalisti FC Spartak Trnava odohrali šláger Fortuna ligy proti ŠK Slovan Bratislava (3:0) bez prítomnosti divákov. Tribúny Štadióna Antona Malatinského boli prázdne aj napriek tomu, že Úrad verejného zdravotníctva povolil pár dní predtým účasť limitovaného počtu fanúšikov na zápasoch profesionálnych súťaží v piatich športových odvetviach. Na tradičné derby, v ktorom môže Slovan v prípade víťazstva spečatiť zisk titulu, by ich po splnení prísnych podmienok mohlo prísť 2000. "" uviedol trnavský klub v stanovisku. Za diskriminačné klub považoval, že sa diváci museli preukázať negatívnym výsledkom PCR/LAMP testu nie starším ako 36 hodín a negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 12 hodín: "Finále futbalovej Ligy majstrov sa koncom mája odohralo na Estadio do Dragao v Porte. Európska futbalová únia (UEFA) iba dva týždne pred finále rozhodla, že stretnutie medzi FC Chelsea a Manchestrom City (1:0) sa neodohrá v plánovanom dejisku Istanbule pre zhoršenú pandemickú situáciu v Turecku. Duel sa mal pôvodne uskutočniť na Atatürkovom olympijskom štadióne, Briti však zaradili Turecko na tzv. červený zoznam a každý navrátilec odtiaľ by musel absolvovať karanténu. UEFA zvažovala aj presun zápasu do londýnskeho Wembley. Karanténne povinnosti sa však týkali aj zahraničných návštevníkov z krajín červeného zoznamu, to by zase ovplyvnilo oficiálnych hostí UEFA, sponzorov či médiá. Medzi "červenými" krajinami figurovalo v Británii aj Švajčiarsko, kde sídli strešná organizácia európskeho futbalu, a tej sa nepodarilo zabezpečiť cestovné výnimky. Naopak, Portugalsko zostalo na zelenom zozname a návrat z tejto krajiny do Veľkej Británie nepodliehal karanténnej povinnosti. V Portugalsku povolili návrat divákov na štadióny v obmedzenej mier a UEFA s tamojšou vládou vyrokovala, že na tribúnach mohlo byť niečo viac ako 14-tisíc divákov. "," vysvetlil vtedy prezident UEFA Aleksander Čeferin.Hokejové MS v Rige sa napokon dočkali diváckej kulisy, ale až v druhej polovici turnaja. Šampionát odštartoval pre protipandemické opatrenia za zatvorenými dverami, rokovania organizátorov, IIHF a lotyšskej vlády napokon dospeli km úspešnému koncu a od 1. júna sa mohli tribúny zaplniť aspoň v obmedzenom režime. "Všetci sme čakali na tento moment. Sme veľmi spokojní a vďační lotyšskej vláde, ktorá napriek komplikovanej situácii dala našim vášnivým fanúšikom možnosť zúčastniť sa na zostávajúcich zápasoch šampionátu. Som presvedčený, že diváci prinesú do tejto veľkej hokejovej párty ešte väčšiu radosť," reagoval na definitívny verdikt šéf organizačného výboru Edgars Buncis. Do hľadiska sa dostali iba diváci z Lotyšska, ktorí už boli zaočkovaní proti koronavírusu alebo prekonali ochorenie Covid-19. Celkový počet v Aréne Riga nesmel presiahnuť kapacitu 2660 ľudí, do Olympijského športového centra pustili maximálne 1058 fanúšikov. Každý divák musel pri príchode na štadión preukázať, že od jeho kompletnej vakcinácie v Lotyšsku ubehlo najmenej 14 dní alebo má minimálne 22 dní po prvej dávke vakcíny AstraZeneca. Fanúšikovia museli mať nasadené rúško na štadióne i vo vonkajších priestoroch. Titul získala Kanada, Slováci obsadili 8. priečku a na poslednom mieste skončilo Taliansko. ktoré tesne pred odletom na MS tvrdo zasiahol koronavírus. V tíme sa objavilo až pätnásť pozitívnych prípadov, medzi nimi boli i tréner Greg Ireland a viacero hráčov. Do Rigy tak odcestoval výrazne obmenený káder s mladými hokejistami.Slovenskú futbalovú reprezentáciu zasiahol deň pred ich druhým duelom v základnej skupine EURO 2020 so Švédskom (0:1) koronavírus. Do karantény musel pred stretnutím v Petrohrade putovať obranca Denis Vavro a aj jeden člen realizačného tímu. "Testy zachytili dvoch pozitívnych v našom tíme, je to jeden člen realizačného tímu a jeden hráč. Automaticky išli do karantény a my sme okamžite začali spolupracovať s ruskými autoritami a aj predstaviteľmi UEFA. Je mi to strašne ľúto, že nejaký hráč kvôli covidu vypadne zo šampionátu. Urobíme všetky kroky, aby sme zamedzili ďalšiemu šíreniu vírusu. Denis Vavro nemá žiadne príznaky, verím, že sa z toho rýchlo dostane. On podobnú situáciu už zažil v novembri. Obaja sú izolovaní a pravdepodobne opustia našu výpravu. Žijeme ťažkú dobu, je to veľmi komplikované," vysvetlil tréner Slovákov Štefan Tarkovič. Druhým pozitívnym členom výpravy bol zápasový kameraman z analytického tímu. Išlo o prvé dva pozitívne testy na koronavírus priamo na ME od začiatku šampionátu. Ešte pred jeho štartom sa koronavírus objavil aj v tíme Španielska, ktorý bol súperom Slovákov v základnej skupine. V príprave na EURO mal pozitívny test kapitán Sergio Busquets a musel absolvovať povinnú 10-dňovú karanténu. K tímu sa potom pripojil po opakovanom negatívnom teste až po prvom dueli svojich spoluhráčov so Švédskom (0:0). Problémy mal potom aj Diego Llorente, ktorý mal najskôr pozitívny výsledok, no kontrolné vyšetrenie PCR testom nepotvrdilo infekciu. Podľa Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF) išlo o falošnú pozitivitu a pripojil sa k tímu po štyroch negatívnych výsledkoch ešte pred začiatkom ME. Kouč Španielska pre istotu nominoval druhý, 17-členný záložný káder, ak by sa koronavírus v tíme rozšíril, no napokon ho nemusel využiť.Obavy sa naplnili a organizátori o rok posunutých OH 2020 v júli rozhodli, že hry sa pre pandemickú situáciu uskutočnia bez prítomnosti divákov. Stalo sa tak po opätovnom zavedení núdzového stavu v Tokiu, ktorý predĺžili do 22. augusta, platil teda počas celej olympiády. Hry sa uskutočnili v termíne od 23. júla do 8. augusta. "" citovala slová šéfky organizačného výboru Seiko Hašimotovej agentúra DPA. Organizátori do poslednej chvíle plánovali 10.000 domácich divákov na každú súťaž, no tribúny v Tokiu a troch susedných prefektúrach zostali napokon pre koronavírus prázdne. V dôsledku opatrení prešla výraznou zmenou aj medailová ceremónia. Kým dosiaľ bolo zvykom, že víťazov dekorovali osobnosti, v Tokiu si medailu na krk zavesili športovci sami. "," vysvetlil ešte pred hrami prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach. Všetci účastníci hier sa museli riadiť takzvanými pravidlami hry - "playbookmi". Športovci mali napríklad obmedzenú dĺžku pobytu v krajine a krátko po svojom vystúpení ju museli opustiť, nemohli navštevovať ďalšie športy a podporovať svojich krajanov. Samozrejmosťou pre všetkých boli viacnásobné povinné testy, merania teploty pri vstupoch na športoviská, obmedzený pohyb počas prvých 14 dní v Tokiu, zákaz využívania verejnej dopravy, rúška, rozostupy a ďalšie opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Účastníci hier nemohli navštevovať bary, reštaurácie či turistické oblasti a svoju polohu a zdravotný stav museli oznamovať organizátorom denne prostredníctvom mobilných aplikácií.Európska futbalová únia (UEFA) sa počas a po skončení šampionátu EURO 2020 ocitla pod paľbou kritiky, keďže dovolila počas prebiehajúcej pandémie zaplniť niektoré štadióny na limity svojej kapacity. Týkalo sa to najmä duelov v Budapešti v zaplnenej Puskásovej aréne i vo Wembley, kde na semifinále i finále pustili do hľadiska viac ako 60-tisíc divákov. "," citovala agentúra DPA nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú. Popredný nemecký expert pre oblasť zdravotníctva Karl Lauterbach podrobil UEFA ostrej kritike pre jej údajný ignorantský prístup v čase nákazlivejšieho delta variantu koronavírusu. "," vyhlásil Lauterbach pre futbalový magazín 11Freunde. Podľa nemeckého odborníka sa mohlo v priebehu turnaja zdať, že pandémia je preč. "Majstrovstvá Európy boli zneužité pre tento fatálny signál," doplnil Lauterbach, podľa ktorého bola účasť viac ako 60.000 divákov na finálovom dueli ME medzi Anglickom a Talianskom v Londýne (1:1 pp, 2:3 na 11 m) nebezpečenstvom. "" vyhlásil. Šírenie vírusu vo Wembley napokon dokázala aj dodatočná štúdia britských vedcov, podľa nej sa na štadióne nakazilo pravdepodobne 3404 osôb. Podľa anglických zdravotníckych úradov malo už pri príchode na štadión koronavírus 2295 ľudí. "" uviedla podľa The Times doktorka Jenifer Smithová z anglického Inštitútu verejného zdravia.Hneď na začiatku OH v Tokiu otriasla českou výpravou kauza vládneho špeciálu, v ktorom sa pri preprave 42 ľudí do dejiska hier šírila koronavírusová nákaza. O štart na olympiáde preto prišli plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou, cyklista Michal Schlegel a stolný tenista Pavel Širuček. Plážoví volejbalisti Ondřej Perušič a David Schweiner mohli hrať až od druhého zápasu a pre kontumáciu toho prvého prišli o možnosť postúpiť do ďalšej fázy. Ďalším športovcom sa účasť na hrách skomplikovala, keďže ich vyhodnotili ako blízke kontakty nakazených. Ako u prvého sa koronavírus objavil u lekára tímu Vlastimila Voráčka, ktorý cestoval do Tokia ako nezaočkovaný, čo neskôr vyvolalo vlnu kritiky. Ľudia v lietadle navyše nemali rúška a nedostatočné opatrenia na palube odsúdili vrcholní predstavitelia českého športu i politici. "," reagovala pre české médiá beachvolejbalistka Markéta Nausch Sluková. Český olympijský výbor (ČOV) neskôr po ukončení vyšetrovania informoval, že systémové porušenia protiepidemických pravidiel, ktoré mohli viesť k nákaze, sa nepreukázali.Nemecký cyklista Simon Geschke vyjadril v júli veľkú frustráciu zo striktných procedúr, ktorým sa musel podrobovať v súvislosti s karanténou na OH v Tokiu. Tridsaťpäťročný jazdec sa nemohol predstaviť v cestných pretekoch s hromadným štartom, lebo mal po prílete do Japonska pozitívny test na koronavírus a musel zamieriť do povinnej izolácie. Tú musel celú stráviť v na to určenom karanténnom hoteli. "," sťažoval sa Geschke pre agentúru DPA. Karanténny hotel, v ktorom sú všetky dvere a okná zamknuté, prirovnal k psychiatrickej liečebni alebo k väzeniu. Obyvatelia hotela si museli prať špinavý odev v umývadle na izbe a mali zakázané objednať si jedlo mimo hotelovej ponuky. Geschke sa ocitol v karanténe, hoci nemal žiadne príznaky ochorenia Covid-19, bol zaočkovaný a zistili u neho iba veľmi malé množstvo vírusu.Dvojnásobný majster sveta v skoku o žrdi Američan Sam Kendricks prišiel o účasť na olympijských hrách v Tokiu po pozitívnom teste na koronavírus. Úradujúci svetový šampión z Dauhy 2019 mal v japonskej metropole patriť k topfavoritom na zisk cenného kovu. "," uviedli predstavitelia Olympijského a paralympijského výboru USA (USOPC). Atletické súťaže tak prišli o jedno z lákadiel. Kendricks mal byť hlavným vyzývateľom švédskeho svetového rekordéra Armanda Duplantisa. "," povedal podľa agentúry DPA Duplantis, ktorý napokon získal zlato výkonom 602 cm.Gruzínski džudisti Važa Šavdatuašvili a Laša Šavdatuašvili prišli na OH v Tokiu o dvoje akreditácie pre porušenie pravidiel týkajúcich sa koronavírusu. Obaja sa previnili opustením olympijskej dediny. "vysvetlil člen gruzínskej výpravy, ktorý nechcel byť menovaný, pre agentúru AFP. Obaja po odobratí akreditácie odcestovali domov. "" povedal hovorca organizačného výboru OH Masa Takaja. Na porušenie opatrení doplatil aj jeden z členov moldavskej výpravy. Kuriózne pritom išlo o takzvaného Covid-19 funkcionára, ktorý má na starosti práve dodržiavanie nariadení v súvislosti s pandémiou. Odhalil sa pritom sám, keďže na sociálnej sieti zverejnil fotografie z prechádzky mestom. Pred chrámom Sensó-dži pózoval bez rúška s miestnymi obyvateľmi v tradičných kimonách. Austrálski pozemní hokejisti sa zasa po neúspešnom olympijskom finále rozhodli zapiť prehru s Belgickom a za porušenie pravidiel a opustenie "bubliny" skončili v izolácii na hotelových izbách. Pätica hráčov opustila olympijskú dedinu a vybrala sa do obchodu kúpiť pivo, čím porušili protipandemické pravidlá tokijských hier. "" povedal podľa agentúry AFP šéf austrálskej výpravy Ian Chesterman. Všetci hriešnici mali po nočnom výlete negatívny test na koronavírus.Slovenská futbalová reprezentácia sa v dueli kvalifikácie MS 2022 na pôde Slovinska v Ľubľane (1:1) musela zaobísť bez brankára Dušana Kuciaka. Ten na poslednú chvíľu nemohol odcestovať s tímom pre pozitívny test na koronavírus. "" vysvetlil potom tréner SR Štefan Tarkovič na tlačovej konferencii v slovinskej metropole. Ten namiesto Kuciaka povolal do kádra na ďalšie septembrové kvalifikačné zápasy MS doma s Chorvátskom a Cyprom Dominika Holeca zo Sparty Praha. Slováci si napokon miestenku do Kataru nevybojovali, v tabuľke H-skupiny obsadili nepostupovú tretiu priečku za Chorvátskom a Ruskom.Organizátori slovenskej časti ME v hádzanej mužov 2022 umožnia vstup na zápasy v Bratislave a Košiciach iba zaočkovaným divákom. V septembri o tom informoval prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša. Šampionát sa uskutoční od 13. do 30. januára na Slovensku a v Maďarsku. "" uviedol Holeša. Rovnaký režim bude platiť aj v dejiskách ME v Maďarsku. "," vysvetlil Holeša s tým, že ak by pre vstup na zápasy ME zvolili takzvaný OTP režim (očkovaní, testovaní a po prekonaní ochorenia Covid-19), hrozilo by pri zhoršenej pandemickej situácii výrazné zníženie kapacity hľadiska. "" Slováci sa v základnej F-skupine v košickej Steel Aréne stretnú s Nórskom (13. januára), Litvou (15. januára) a Ruskom (17. januára). Na ZŠ Ondreja Nepelu v Bratislave sa bude hrať "déčko" s Nemeckom, Rakúskom, Bieloruskom a Poľskom a aj E-skupina, v ktorej figurujú Španielsko, Švédsko, Česko a Bosna a Hercegovina.Americký basketbalista Kyrie Irving z klubu Brooklyn Nets odmietol očkovanie proti koronavírusu a preto si v úvode sezóny NBA nezahral. Dvadsaťdeväťročný rozohrávač na svojom Instagrame vysvetlil, že robí len to, čo je pre neho najlepšie. Zámorská profiliga oficiálne nevyžaduje od hráčov povinnú vakcináciu, musia však rešpektovať nariadenia miestnych úradov. Povinnosť zaočkovať sa pre organizátorov a návštevníkov akcií vo vnútorných priestoroch schválil starosta New Yorku Bill de Blasio. Irving preto nemôže hrať zápasy v hale Brooklynu a klub pôvodne zvažoval, že mu umožní nastúpiť aspoň na duely na palubovkách súperov. V októbri však napokon informoval, že ho do tímu povolajú, až keď bude plne k dispozícii. Irving v októbri zdôraznil, že nepodľahne tlaku na očkovanie: "" V decembri sa Brooklyn napokon rozhodol Iringa predsa povolať, keďže ako vedúci tím Východnej konferencie mal výrazné problémy so zostavou - do izolácie mu muselo nastúpiť až sedem hráčov a mimoriadne vyťažený Kevin Durant mal problém s členkom. "," vysvetlilo vedenie Nets. Návrat Irvinga sa však oddialil, keďže hneď po tomto oznámení putovali on i Durant na covidovú listinu.Slovenskí hokejoví reprezentanti Filip Krivošík a Jozef Baláž mali pred úvodným zápasom novembrového Nemeckého pohára pozitívne testy na koronavírus a na turnaji si nezahrali. Okrem nich na prvý duel proti Švajčiarsku nenastúpili ani ich spolubývajúci Michal Ivan a Samuel Buček, ktorí zostali v karanténe. Všetci členovia tímu boli počas prípravy na Slovensku testovaní PCR testom s negatívnym výsledkom. V dejisku turnaja, po testoch od organizátora, sa vo štvrtok objavili dva pozitívne prípady. "," povedal pre hockeyslovakia.sk asistent generálneho manažéra Oto Haščák. Slováci museli až do konca turnaja absolvovať každý deň PCR testy. Proti Švajčiarom síce nastúpili iba s tromi útokmi, súpera napriek tomu zdolali jednoznačne 7:1. Neskôr vyhrali aj nad výberom Ruska 3:1 a v súboji o prvenstvo na turnaji podľahli domácemu Nemecku 1:4.Päť najväčších národných športových zväzov združujúcich kolektívne športy vydalo koncom novembra spoločnú deklaráciu k aktuálnej situácii a podmienkam športovania po skončení lockdownu na Slovensku. Žiadali v nej kompetentné orgány o svoje priame zapojenie do prípravy a nastavenia opatrení v čase po lockdowne. Zástupcovia Slovenského futbalového zväzu (SFZ), Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), Slovenskej volejbalovej federácie (SVF), Slovenského zväzu hádzanej (SZH) a Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) s plnou vážnosťou akceptovali zavedenie núdzového stavu a s tým súvisiace obmedzenie mobility a zákaz vychádzania. Zároveň však vyjadrili nádej, že následný návrat do systému regionálneho Covid semaforu už prebehne za vopred známych podmienok, ktoré budú rozumné, primerané a hodné všeobecného rešpektu športového hnutia. "" stálo sa v deklarácii piatich športových zväzov, ktoré v štyroch bodoch žiadali revíziu nastavenia pravidiel v súvislosti so športom. "" Zväzy požadovali po skončení lockdownu neobmedzený prístup divákov k zápasom profesionálnych líg, pohárových súťaží, reprezentačných podujatí a medzinárodných klubových súťaží (ak nebudú obmedzené medzinárodnou asociáciou zastrešujúcou konkrétny šport) v režime OP. Súčasťou vyhlásenia bol aj oficiálny list, ktorý zaslali premiérovi SR Eduardovi Hegerovi.Slovenský stolný tenista Wang Jang nemohol nastúpiť na osemfinále dvojhry na majstrovstvách sveta v americkom Houstone. Identifikovali ho totiž ako blízky kontakt s osobou s koronavírusom a musel zamieriť do karantény. Boz boja tak ďalej postúpil jeho súper, úradujúci majster Európy Nemec Timo Boll. Identifikovali ho totiž ako blízky kontakt s osobou s koronavírusom a momentálne je v karanténe. Následný Wangov antigénový test bol negatívny, ale ešte ho čakal PCR test. S odložením duelu však nemecká strana nesúhlasila. "" potvrdil pre agentúru DPA športový riaditeľ Nemcov Richard Prause, podľa ktorého po oznámení prípadu už Wang nemal čas podrobiť sa testu a nastúpiť na zápas. Bezpečnostné opatrenia na šampionáte v Houstone neboli také prísne ako napríklad na OH v Tokiu. Do USA síce mohli prísť len očkovaní športovci a členovia realizačných tímov, v dejisku turnaja sa ale už aktéri nemuseli testovať každý deň a mohli sa napríklad voľne pohybovať v hoteloch. "," skonštatoval tréner Slovákov Jaromír Truksa pre zväzový web. Nemec Boll sa napokon dostal až do semifinále a vybojoval bronz.Futbalisti Belenensesu Lisabon nedohrali ligové derby s Benficou Lisabon, keďže za stavu 0:7 na začiatku druhého polčasu mu zostalo na ihrisku už iba šesť futbalistov. Domáci museli pre nákazu koronavírusu v tíme nastúpiť na zápas v mimoriadne oklieštenej zostave len s deviatimi hráčmi bez náhradníkov a trénerov, pričom ich náhradný brankár Joao Monteiro hral v poli. Po zraneniach ďalších hráčov počas stretnutia už potom nemali k dispozícii dostatok futbalistov. "," povedal nahnevaný prezident klubu Rui Pedro Soares. Belenenses síce oficiálne nepožiadal o odloženie zápasu, podľa klubu však táto zodpovednosť ležala na pleciach ligových predstaviteľov a zdravotníckych úradov. "" dodal Soares. Podľa neho mali úrady poslať celý tím do karantény. Medzitým sa ukázalo, že až 13 členov klubu bolo nakazených novým koronavírusovým variantom omikron. Belenenses plánoval požiadať kompetentných o opakovanie zápasu, keďže podľa nich nebol regulárne odohratý. Zástupcovia Benficy po zápase v oficiálnom vyhlásení uviedli, že tiež boli nútení nastúpiť a zápas označili za jeden z najsmutnejších momentov v histórii portugalského futbalu. "" vyjadril sa prezident Benficy Rui Costa.Futbalisti Real Salt Lake aj bez svojho slovenského kapitána Alberta Rusnáka postúpili v zámorskej MLS do finále Západnej konferencie. V semifinále konferenčnej play off zdolali Sporting Kansas City 2:1. Rusnák nemohol hrať, pretože mal pozitívny test na koronavírus a prejavili sa u neho aj príznaky ochorenia Covid-19. "," uviedol Rusnák v rozhovore pre zámorský portál KSL Sports. Pozitívny test mal ešte 21. novembra. Podľa protokolu MLS musí každý pozitívne tetovaný hráč absolvovať povinú 10-dňovú karanténu a späť k mužstvu sa môže vrátiť až po negatívnom teste. Rusnák bol zaočkovaný a v súvislosti s koronavírusom sa podľa vlastných slov správa zodpovedne: "Som jeden z tých, ktorí neustále nosia na tvári rúško, permanentne si dezinfikujem ruky. Stále nemôžem uveriť, že som mal pozitívny test," povedal slovenský stredopoliar. “," odkázal Rusnákovi vo videu tréner tímu Pablo Mastroeni krátko po triumfe jeho zverencov v semifinále konferencie nad Sportingom Kansas City 2:1. Real otočil v druhom polčase nepriaznivé skóre z 0:1 a rozhodujúci gól dal v nadstavenom čase. "" dodal Mastroeni podľa portálu KSL Sports. V konferenčnom finále už Rusnák za Real Salt Lake stretne nastúpil, jeho tím však prehral s Portlandom Timbers 0:2 Rusnák v sezóne vytvoril klubový rekord v počte odohratých minút v základnej časti MLS, celkovo ich nazbieral 3045 a v 34 dueloch vynechal iba 15 minút. Pripísal si 11 gólov a 11 asistencií.Nemecký futbalový reprezentant Joshua Kimmich sa po dlhom odmietaní rozhodol, že sa nechá zaočkovať proti koronavírusu. Hráč Bayernu Mníchov sa predtým pre negatívny prístup k vakcinácii stal terčom kritiky. Kimmich v decembri pripustil, že sa mohol v prospech očkovania rozhodnúť skôr. Informáciu, že ho ešte nepodstúpil, zverejnil v októbri a odvtedy bol dvakrát v izolácii pre kontakt s nakazeným a napokon vírus aj sám dostal. "" povedal Kimmich podľa DPA. Očkovanie nie je pre nemeckých futbalistov povinné, ale debata o tom po Kimmichových problémoch a pri rýchlom náraste infekcií v Nemecku nabrala na intenzite. Množstvo politikov sa vyslovilo za povinné očkovanie pre hráčov. Bayern už v novembri oznámil, že keďže Kimmich nepodstúpil očkovanie, nebude mu počas karantény vyplácať mzdu. Klub zvažoval aj ďalšie sankcie, napríklad nepovoliť mu ako nezaočkovanému vstup do tréningových priestorov.Pre čínsku hádzanársku reprezentáciu sa MS žien v Španielsku skončili predčasne. Dôvodom bol pozitívny prípad na koronavírus v tíme. Čínska výprava informovala Medzinárodnú hádzanársku federáciu (IHF), že odstupuje z turnaja a Číňanky tak nenastúpili ani na duel proti Slovensku v skupine o Prezidentský pohár. Podľa čínskych predpisov museli ísť hádzanárky okamžite do izolácie, keďže infikovaní jedinci sa pred návratom domov musia zotaviť a stráviť v karanténe šesť týždňov. Ostatní členovia výpravy museli byť v karanténe 14 dní a zároveň sa podrobovať pravidelnému testovaniu. Číňanky neodohrali zvyšné tri svoje zápasy o Prezidentský pohár, v ktorých mali čeliť Tunisku, Slovensku a súperovi v boji o konečné umiestnenie. Všetky stretnutia sa skončili kontumačným víťazstvom 10:0 pre súperov. Čína štartovala na na MS 2021 takisto ako Slovensko a Poľsko vďaka voľnej karte od IHF. Obsadili na turnaji posledné 32. miesto.Nórski hokejoví reprezentanti na poslednú chvíľu odriekli účasť na decembrovom Švajčiarskom pohári. Stalo sa tak po tom, ako nórska vláda v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou vyhlásila čiastkový lockdown, ktorého súčasťou sú aj cestovné obmedzenia. Nóri mali byť úvodným súperom Slovákov na podujatí NaturEnergie Challenge 2021 vo Vispe. Organizátori preto pristúpili k zmene formátu a programu podujatia, zo štvorčlenného turnaja vznikol trojčlenný, pričom namiesto dvoch dní sa program rozprestrel do troch. Slováci odohrali prvý zápas proti Lotyšsku (6:2) iba krátko po príchode do dejiska turnaja. "" ozrejmil situáciu generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan pre portál hockeyslovakia.sk. Slováci obsadili napokon na turnaji druhé miesto, keď v súboji o prvenstvo prehrali s domácim Švajčiarskom 2:3.Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur vypadol z Európskej konferenčnej ligy na základe rozhodnutia UEFA. Spurs nemohli nastúpiť na záverečný duel vo svojej skupine proti Stade Rennes pre rozsiahlu koronavírusovú nákazu vo svojom kádri. Podľa trénera Antonia Conteho malo pozitívny test už osem hráčov a päť členov realizačného tímu. UEFA vo svojom stanovisku uviedla, že tímy sa nevedeli dohodnúť na novom termíne stretnutia: "." Do vyraďovacej fázy tak postúpil holandský Vittese Arnhem aj so slovenským stredopoliarom Matúšom Berom. V tabuľke G-skupiny figuroval Tottenham na treťom mieste o tri body za druhým Vitesse. Ak by sa duel s Rennes odohral a Spurs by v ňom zvíťazili, preskočili by holandský tím, keďže pri rovnosti bodov a vyrovnanej vzájomnej bilancii (0:1, 3:2) by mali lepšie skóre. Postúpili by tak z druhého miesta do play off o osemfinále súťaže. Skupinu vyhralo Rennes a postúpilo priamo do osemfinále.Španielsky tenista Rafael Nadal mal po návrate z exhibície v Spojených arabských emirátoch pozitívny test na koronavírus, čo ohrozilo jeho štart na januárovom grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Tridsaťpäťročný tenista odohral zápasy v Abú Zabí, po prílete do Španielska však rutinný test vyšiel pozitívne. "" napísal na Twitteri. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión mal koncom decembra odletieť do Austrálie, kde pred Australian Open plánoval ešte odohrať turnaj ATP Cup v Sydney. "" dodal. Nadal pred štartom v Abú Zabí viac ako štyri mesiace pauzoval pre zranenie nohy.