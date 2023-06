Aj v novom ročníku 2. ligy bude 16 účastníkov

Bratislava 30. júna (TASR) - Do nového ročníka druhej najvyššej slovenskej súťaže vo futbale sa prihlásilo šestnásť klubov. Nová sezóna odštartuje zápasmi prvého kola v posledný júlový víkend (29.-30.7.) rovnako ako Fortuna liga.



Počet účastníkov II. ligy je rovnaký ako v predošlej sezóne. Do novej sezóny sa prihlásili 1. FC Tatran Prešov, KFC Komárno, MŠK Žilina B, FK Pohronie Žiar nad Hornom Dolná Ždaňa, ŠK Slovan Bratislava B, Spartak Myjava, FC ŠTK 1914 Šamorín, MŠK Považská Bystrica, MŠK Púchov, Slavoj Trebišov, FC Petržalka, MFK Dolný Kubín, FK Humenné – tieto tímy hrali v druhej najvyššej súťaži aj v minulej sezóne. MFK Tatran Liptovský Mikuláš sa stal druholigistom po tom, ako zostúpil z najvyššej súťaže a z III. líg si vybojovali druholigovú miestenku víťazi súťaží FK Spišská Nová Ves a OFK Malženice.



"Som veľmi rád, pretože od sezóny 2017/18 ešte ani jeden ročník nebol bezproblémový a vždy sme museli hľadať riešenie ako druhú ligu naplniť na 16 účastníkov, pritom raz sa nám to aj nepodarilo (2020/21 – pozn.). Aj pred touto sezónou sa črtalo niekoľko problémov, ale nakoniec do uzávierky prihlášok všetko dobre dopadlo. Nováčikovia musia prejsť skráteným licenčným konaním a tri kluby doložiť ročnú účtovnú závierku, keďže mali požiadané o odklad. Verím, že to všetci zvládnu a už sa budeme sústrediť len na hranie zápasov," povedal pre futbalsfz.sk vedúci oddelenia riadenia súťaží a predseda komisie pre riadenie II. ligy Miroslav Richtárik.



V minulom ročníku nehral 1. FC Tatran Prešov ako jediný tím spomedzi druholigistov na domácom štadióne. Azyl našiel v Ličartovciach. Aj v Komárne odštartovala rekonštrukcia štadióna. "Kde bude hrávať Prešov v novej sezóne, to je v riešení. Komisia pre štadióny a ihriská vycestuje na kontrolu do Ličartoviec a podľa toho uvidíme. Komárno bude zrejme hrávať v Šali, ktorej štadión musí tiež prejsť kontrolou. Nováčikovia FK Spišská Nová Ves a OFK Malženice by mali hrať na domácom štadióne. Liptovský Mikuláš avizoval montáž osvetlenia a vyhrievania, preto sa môže stať, že v prípade potreby niektoré stretnutia odohrá inde," konštatoval Richtárik.