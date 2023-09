Ajax Amsterdam podpísal zmluvu so synom Rafaela van der Vaarta

Amsterdam 6. septembra (TASR) – Holandský futbalový klub Ajax Amsterdam podpísal zmluvu s Damianom van der Vaartom, synom bývalého reprezentanta Rafaela van der Vaarta. Sedemnásťročný stredopoliar dostal kontrakt na jednu sezónu a bude hrať za mládežnícky tím do 18 rokov.



Damian van der Vaart prišiel do Ajaxu z dánskeho Esbjergu, kde strávil tri roky. Hral v tíme do 17 rokov i v treťoligovom "áčku".



Jeho otec Rafael má na konte vyše 100 zápasov za holandský národný tím, za ktorý hral aj vo finále MS 2010 v JAR proti Španielsku (0:1 pp). Bol súčasťou tímu, ktorý vyradil v osemfinále šampionátu Slovensko (2:1). Ofenzívny stredopoliar hral aj v Ajaxe a pôsobil i v Reale Madrid či Tottenhame. Informovala o tom agentúra DPA.