Ajax Amsterdam predĺžil zmluvu s Tadičom

Amsterdam 16. júla (TASR) - Srbský futbalista Dušan Tadič podpísal s Ajaxom Amsterdam novú zmluvu. Tridsaťdvaročný útočník zostane v klube do júna 2024. Holandský majster zároveň v piatok, že sa dohodol s Feyenoordom Rotterdam na prestupe Stevena Berghuisa.



Tadič prišiel do Ajaxu v roku 2018 zo Southamptonu, dosiaľ odohral 149 zápasov a strelil 76 gólov. "Nie je tajomstvom, že Dušan je náš dôležitý hráč, na ihrisku aj mimo neho. Je skutočný líder," uviedol o kapitánovi mužstva riaditeľ pre futbalové záležitosti Ajaxu Marc Overmars.



Berghuis sa dohodol s klubom na zmluve na štyri roky, do skompletizovania transferu však ešte treba dotiahnuť niekoľko maličkostí a 29-ročného krídelníka čaká lekárska prehliadka. Informovala o tom agentúra AP.