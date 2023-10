Ajax dočasne povedie tréner van 't Schip: Mám chuť pomôcť tímu

Amsterdam 30. októbra (TASR) - John van 't Schip sa stal dočasným trénerom futbalistov Ajaxu Amsterdam. Rekordný 36-násobný holandský šampión reagoval jeho angažovaním na súčasnú hernú krízu, prvýkrát v histórii klesol na posledné 18. miesto v tabuľke Eredivisie.



Päťdesiatdeväťročný van 't Schip podpísal s klubom zmluvu na obdobie od 30. októbra 2023 do 30. júna 2025. Od 1. júla 2024 však v klube prevezme funkciu technického manažéra. Za Ajax hral v minulosti viac ako 10 rokov a má aj niekoľkoročné trénerské skúsenosti, najmä s gréckym národným tímom.



"Som šťastný, že sme sa dohodli na spolupráci. Veľmi sa teším, že môžem pracovať v klube, kde sa to pre mňa všetko začalo. Z rozhovorov, ktoré som so všetkými viedol, mám naozaj dobrý pocit. Ajax sa potrebuje vrátiť na pozitívnu športovú cestu a ja mám chuť mu v tom pomôcť," uviedol van 't Schip podľa agentúry AFP.



Ajax prežíva katastrofálny štart do sezóny, keď z ôsmich zápasov získal iba päť bodov a z víťazstva sa tešil naposledy v prvom kole proti Heracles Almelo (4:1). Vedenie holandského veľkoklubu začiatkom mesiaca po sérii zlých výsledkov odvolalo trénera Mauricea Steijna, odvtedy mužstvo dočasne viedol Hedwiges Maduro.



Výkonný riaditeľ Ajaxu Jan van Halst opísal van 't Schipa ako "rodeného Ajax-áka" s množstvom skúseností z Holandska aj zo zahraničia: "Je to ten správny človek, ktorý dokáže pozitívne ovplyvniť naše výkony."