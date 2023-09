Ajax je v kríze, po výtržnostiach s Feyenoordom skončil aj riaditeľ

Amsterdam 25. septembra (TASR) - Ajax Amsterdam ukončil spoluprácu s riaditeľom pre futbalové záležitosti Svenom Mislintatom. Ďalšia tvrdá rana pre najúspešnejší holandský klub prišla iba niekoľko hodín po tom, čo sa nedohralo derby "de Klassieker" s Feyenoordom Rotterdam a fanúšikov klubu museli na štadióne Johana Cruyffa spacifikovať policajti. "Klub je v plameňoch," hlásil titulok na webovej stránke asociácie priaznivcov Ajaxu.



"Dôvodom rozhodnutia je nedostatok širokej podpory v rámci organizácie pre Svena," uviedol klub na svojej oficiálnej stránke. Nemecký funkcionár prišiel do Ajaxu iba v máji tohto roku a momentálne čelí externému vyšetrovaniu pre možný konflikt záujmov v súvislosti s letným transferom vo výške osem miliónov eur. Ajax však uviedol, že to s jeho prepustením nesúvisí.



"Niekoľko pokusov o obnovenie jeho podpory v klube neviedlo k želanému výsledku. To má za následok nepokoje vo vnútri klubu i okolo neho, aj kvôli neuspokojivým výsledkom. Sven vynaložil v posledných mesiacoch pre Ajax obrovské úsilie, za čo sme mu vďační. Teraz je v najlepšom záujme Ajaxu, aby sme spoločnými silami našli cestu späť k športovým úspechom," uviedol v stanovisku dočasný generálny riaditeľ Jan van Halst.



Ajax prežíva na začiatku sezóny veľkú krízu. V štyroch zápasoch nazbieral päť bodov a figuruje až na 14. mieste tabuľky. Holandské médiá navyše informovali, že v klube prebieha veľký boj o moc. Problémy vyvrcholili v nedeľňajšom derby proti Feyenoordu. Ajax prehrával už do polčasu 0:3, jeho priaznivci zahádzali ihrisko pyrotechnikou a rozhodca po niekoľkých prerušeniach duel krátko po štarte druhého polčasu definitívne zrušil. Národná federácia ho môže skontumovať v prospech Rotterdamu alebo nechať ho dohrať.



V Amsterdame pokračovali škaredé scény aj po konci zápasu. Členovia tvrdého jadra vo veľkom zaútočili na hlavnú bránu štadióna a bojovali s poriadkovou políciou, ktorá použila slzný plyn. "Zápas symbolizoval existenciálnu krízu, v ktorej sa Ajax nachádza," uviedol denník NRC. "Z taktickej stránky smiešne. V obrane sa diali veci, ktoré nevidíte ani v amatérskych víkendových ligách," zhodnotil duel amsterdamský denník Het Parool. V základe Feyenoordu nastúpil slovenský reprezentant Dávid Hancko, Leo Sauer bol pripravený na lavičke.



Agentúra AFP informovala, že Mislintat tesne pred derby vtrhol na tréningovú plochu a na hráčov kričal, že je to "deň D" a že tréner Maurice Steijn v prípade prehry skončí. Nakoniec skončil práve Mislintat, no tlak na hlavného kouča sa ešte zvýšil. "Prirodzene, bolo to veľmi temné popoludnie," priznal Steijn. V holandských médiách sa už špekuluje o jeho nástupcovi. "Je to veľmi ťažké obdobie," dodal dočasný generálny riaditeľ Jan van Halst.