Ajax po sezóne nepredĺži zmluvu s trénerom Heitingom

Amsterdam 1. júna (TASR) - Holandský futbalový klub Ajax Amsterdam nepredĺži zmluvu s trénerom Johnom Heitingom po skončení sezóny. Klub to oznámil na svojej oficiálnej webstránke.



Amsterdamský tím skončil v Eredivisie na treťom mieste a ušla mu miestenka do Ligy majstrov pre budúcu sezónu. Tím sa však predstaví v kvalifikácii Európskej ligy (EL).



Klub bol na piatej priečke, keď Heitinga začiatkom februára prevzal vedenie po Alfredovi Schreuderovi. "Z osobného hľadiska to bolo ťažké rozhodnutie a nebolo ľahké mu to povedať. John nastúpil, aby pomohol klubu v ťažkom období," povedal futbalový riaditeľ Sven Mislintat podľa agentúry AP. Zároveň zdôraznil, že mužstvo "potrebuje skúsenejšieho trénera".



Tento týždeň skončil aj riaditeľ Edwin van der Sar, ktorý uviedol, že je po takmer 11 rokoch v predstavenstve Ajaxu vyčerpaný.