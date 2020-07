Ak sa Tóth dostane do Tokia, zlato bude obhajovať 6. augusta v Sappore

Tokio 18. júla (TASR) - Organizátori budúcoročných olympijských hier v Tokiu zverejnili kompletný program atletických disciplín. Ak slovenský chodec Matej Tóth splní limit na OH, zlato v chôdzi na 50 km bude obhajovať v piatok 6. augusta v Sappore so štartom o 5.30 ráno miestneho času. Na Slovensku bude v tom čase o sedem hodín menej.



Atletický program "kráľovnej športu" sa začne v piatok 30. júla. Prvý deň sa bude o zlato súperiť v jedinej disciplíne - v behu na 10.000 metrov mužov. Rovnako ako na predchádzajúcej olympiáde v Riu de Janeiru, aj tentokrát sa bude niekoľko finálových disciplín na štadióne konať v predpoludňajších hodinách. Ráno budú muži i ženy súťažiť o medaily na najkratšej prekážkovej trati, v disciplíne 400 m prek., v skoku do diaľky, či vo vrhu guľou.



Tradične najsledovanejšia disciplína 100 m mužov má finále na programe v nedeľu 1. augusta o 21.50 miestneho času. V Tokiu pribudne jedna nová atletická disciplína, zmiešaná štafeta na 4x400 metrov sa bude bežať v sobotu 31. júla.



V záverečný deň podujatia 8. augusta sa tradične pôjde mužský maratón. Na záverečnom ceremoniáli hier však premiérovo ocenia aj ženy v rovnakej disciplíne, ktoré pobežia o deň skôr. Správu zverejnil oficiálny server Svetovej atletiky.