Akanji je po Shaqirim ďalší nakazený hráč švajčiarskeho výberu

Berlín 7. októbra (TASR) - Obranca Manuel Akanji z Borussie Dortmund je už druhý futbalista v nominácii švajčiarskej reprezentácie na októbrové zápasy, ktorý mal pozitívny test na nový koronavírus. Švajčiarsky futbalový zväz (SFV) to potvrdil tesne pred stredajším prípravným zápasom Helvétov proti Chorvátsku.



"Hráč nemá príznaky ochorenia a je v karanténe," oznámili zväzoví funkcionári. O postupe sa radia s miestnymi kompetentnými orgánmi. Švajčiarov čaká v sobotu v Španielsku duel Ligy národov, v utorok cestujú na ďalší zápas súťaže do Nemecka.



COVID-19 potvrdili ešte pred Akanjim aj v prípade hráča FC Liverpool Xherdana Shaqiriho. Akanji sa od Shaqiriho nenakazil, informovala agentúra DPA. Shaqiriho pozitívne testovali ešte pred reprezentačným zrazom, nedostal sa teda do kontaktu so spoluhráčmi.