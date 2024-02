Akcie Ferrari narástli po prestupe Hamiltona na historické maximum

New York 2. februára (TASR) - Vďaka prestupu sedemnásobného majstra sveta Lewisa Hamiltona vo F1 narástla hodnota akcií Ferrari na historické maximum. Po oznámení, že britský pilot po tejto sezóne opustí Mercedes a bude od roku 2025 pretekať za stajňu z Maranella, vzrástla cena akcie talianskej automobilky do štvrtkového uzavretia obchodovania na newyorskej burze na 389,45 dolárov.



Ferrari čaká na titul v pohári konštruktérov od roku 2008. Ten zatiaľ posledný získali v roku 2007. Talianskemu tímu nepomohlo v roku 2015 ani angažovanie Sebastiana Vettela, ďalšieho viacnásobného majstra sveta.



Hamilton bude mať šancu zveľadiť túto štatistiku od roku 2025 a dôvera, že sa mu to podarí, je zrejme vysoká. Potom, čo sa objavili prvé fámy o jeho prestupe, akcie Ferrari na americkej burze neustále rástli. Hodnota talianskej spoločnosti sa za jediný deň zvýšila až o 7 miliárd dolárov. Nikdy predtým neboli akcie Ferrari v New Yorku také vysoké. Ako upozorňuje portál gpblog.com, pre investora, ktorý ich chce predať, je teda možno ideálny čas.