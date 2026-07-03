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Ake je blízko prestupu z Manchestru City do Fenerbahce
Anglický klub však údajne prekvapilo, že Fenerbahce oznámilo transfer ešte pred jeho definitívnym spečatením.
Autor TASR
Istanbul 3. júla (TASR) - Holandský futbalový obranca Nathan Ake je blízko prestupu z Manchestru City do tureckého Fenerbahce Istanbul. Podľa britskej agentúry PA sa už kluby dohodli na prestupe v hodnote minimálne sedem miliónov libier (približne 8,1 milióna eur). Mal by sa tak stať spoluhráčom slovenského obrancu Milana Škriniara.
Anglický klub však údajne prekvapilo, že Fenerbahce oznámilo transfer ešte pred jeho definitívnym spečatením. Turecký klub v piatok uviedol, že s 31-ročným reprezentantom Holandska podpísal zmluvu. Ake, ktorý reprezentoval krajinu na MS, sa po skončení voľna pripojí k tímu na sústredení v Rakúsku. Prestupová suma môže po započítaní bonusov stúpnuť až na 9,8 milióna eur.
Ake pôsobil v Manchestri City od leta 2020, keď prišiel z Bournemouthu za 41 miliónov libier. Počas šiestich sezón získal štyri tituly v Premier League, triumfoval v Lige majstrov, dvakrát vo FA Cupe aj Ligovom pohári. V uplynulej sezóne však nastúpil v Premier League iba na 18 zápasov, z toho len šesťkrát v základnej zostave. Fenerbahce obsadilo v minulom ročníku tureckej ligy druhé miesto.
Anglický klub však údajne prekvapilo, že Fenerbahce oznámilo transfer ešte pred jeho definitívnym spečatením. Turecký klub v piatok uviedol, že s 31-ročným reprezentantom Holandska podpísal zmluvu. Ake, ktorý reprezentoval krajinu na MS, sa po skončení voľna pripojí k tímu na sústredení v Rakúsku. Prestupová suma môže po započítaní bonusov stúpnuť až na 9,8 milióna eur.
Ake pôsobil v Manchestri City od leta 2020, keď prišiel z Bournemouthu za 41 miliónov libier. Počas šiestich sezón získal štyri tituly v Premier League, triumfoval v Lige majstrov, dvakrát vo FA Cupe aj Ligovom pohári. V uplynulej sezóne však nastúpil v Premier League iba na 18 zápasov, z toho len šesťkrát v základnej zostave. Fenerbahce obsadilo v minulom ročníku tureckej ligy druhé miesto.