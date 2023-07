Ake predĺžil kontrakt s Manchestrom City do roku 2027

Londýn 29. júla (TASR) - Holandský futbalista Nathan Ake predĺžil zmluvu s Manchestrom City do roku 2027. Predchádzajúci kontrakt platí dvadsaťosemročnému obrancovi do roku 2025.



"Toto je najlepší klub na svete. Som hrdý na to, že som hráčom Manchestru City. Je to futbalový tím, ktorý očakáva dokonalosť v každej oblasti. To vytvára výborné prostredie na zlepšovanie. Som vo fáze svojej kariéry, kedy sa potrebujem rozvíjať a tu sa mi to s istotou podarí," uviedol hráč pre agentúru DPA.



Ake v uplynulej sezóne nastúpil na 37 zápasov a zaznamenal dva góly. V drese holandskej reprezentácie odohral na MS 2022 v Katare päť stretnutí.