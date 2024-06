Ako posledný vypadol z nominácie Švajčiarska útočník Zeqiri

nominácia Švajčiarska na ME:



brankári: Gregor Kobel, Yvon Mvogo, Yann Sommer



obrancovia: Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Fabian Schar, Leonidas Stergiou, Silvan Widmer, Cedric Zesiger



stredopoliari a útočníci: Michel Aebischer, Zeki Amdouni, Kwadwo Duah, Breel Embolo, Remo Freuler, Ardon Jashari, Dan Ndoye, Noah Okafor, Fabian Rieder, Xherdan Shaqiri, Vincent Sierro, Renato Steffen, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria, Steven Zuber.

Zürich 7. júna (TASR) - Tréner švajčiarskych futbalistov Murat Yakin zverejnil nomináciu na ME. Z kádra ako posledného vyradil Andiho Zeqiriho. Dvadsaťštyriročný útočník z belgického klubu KRC Genk bude v pohotovosti v prípade zranenie niektorého z ofenzívnych hráčov.Švajčiari pocestujú do Nemecka s tromi brankármi, siedmimi obrancami a 16 a ofenzívnymi hráčmi.citoval Yakina denník Blick.Helvéti sa na európskom šampionáte stretnú v základnej A-skupine s domácim Nemeckom, Maďarskom a Škótskom. V sobotu absolvujú generálku v prípravnom súboji so Rakúskom v St. Gallene.