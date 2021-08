Akreditácie na Pre-World Cup FUTSAL DAYS v Bratislave

O akreditácie na zápasy futsalovej reprezentácie SR (3. - 7.septembra 2021) na turnaji Pre-World Cup FUTSAL DAYS v Bratislave je možné požiadať mailom na ambrozek@futsalslovakia.sk najneskôr



do piatka 3. septembra do 11.00 h.



V žiadosti treba uviesť meno a priezvisko, redakciu a typ akreditácie. Na zápasy budú platné len jednorazové zápasové akreditácie na konkrétny zápas, Slovenský Futsal nateraz nebude vydávať akreditáciu na celý turnaj.



O udelení, resp. neudelení akreditácie bude SF informovať po ukončení akreditačného procesu.



Pre vstup na zápas je potrebné splniť jednu z nasledujúcich podmienok:



-negatívny test na Covid-19 nie starší než 48 hodín (antigénový test), resp. 72 hodín (PCR/LAMP test)



-potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 v rozmedzí posledných 180 dní



-potvrdenie o tom, že ste najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu Covid-19 s jednodávkovou schémou



-potvrdenie o tom, že ste najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu Covid-19 s dvojdávkovou schémou



-potvrdenie o tom, že ste najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti Covid-19, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia



TASR informoval Vladimír Ambrozek, člen Výkonného výboru Slovenského futsalu a šéf exekutívy