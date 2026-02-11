< sekcia Šport
Akrobatická lyžiarka Lemleyová je olympijská víťazka v moguls žien
V Livigne zvíťazila so ziskom 82,30 bodu pred krajankou Jaelin Kaufovou (80,77), bronz vybojovala Perrine Laffontová z Francúzska (78,00).
Autor TASR,aktualizované
Livigno 11. februára (TASR) - Americká akrobatická lyžiarka Elizabeth Lemleyová sa stala olympijskou šampiónkou v disciplíne moguls. V stredajšom finále súťaže na terénnych nerovnostiach v Livigne zvíťazila so ziskom 82,30 bodu pred krajankou Jaelin Kaufovou (80,77), bronz vybojovala Perrine Laffontová z Francúzska (78,00).
Lemleyová pri svojej olympijskej premiére figurovala po prvom finálovom kole až na štvrtom mieste. Dvadsaťročná Američanka sa však v druhom kole prezentovala skvelou jazdou, vybrúsenými skokmi a navyše ju zvládla vo veľmi rýchlom čase, čo ju katapultovalo na najvyšší stupienok. Získala tak svoj prvý titul z vrcholného podujatia. Lemleyová profitovala zo zaváhania najväčšej favoritky a obhajkyne zlata zo ZOH 2022 v Pekingu Jakary Anthonyovej. Austrálčanka ovládla kvalifikáciu, jasne viedla aj po 1. kole, ale v tom druhom po dopade z prvého náročného skoku stratila rovnováhu a vyšla z trate. Dokázala sa ešte vrátiť a jazdu s problémami dokončila, ale so ziskom 60,81 bodu skončila na poslednom ôsmom mieste.
Laffontová pridala do svojej zbierky druhú olympijskú medailu, v Pjongčangu 2018 získala zlato. Z druhého cenného kovu na ZOH sa teší aj Kaufová, pred štyrmi rokmi v Pekingu bola strieborná.
ZOH 2026 - akrobatické lyžovanie
ženy - moguls - finále: 1. Elizabeth Lemleyová 82,30 b., 2. Jaelin Kaufová (obe USA) 80,77, 3. Perrine Laffontová (Fr.) 78,00, 4. Hinako Tomitaková (Jap.) 78,00, 5. Maia Schwinghammerová (Kan.) 77,61, 6. Charlotte Wilsonová (Austr.) 75,17, 7. Avital Carrollová (Rak.) 71,89, 8. Jakara Anthonyová (Austr.) 60,81, 1. finálové kolo: 9. Olivia Giacciová (USA) 75,81, 10. Tess Johnsonová (USA) 75,31
