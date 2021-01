Calgary má záujem o usporiadanie MS v akrobatickom lyžovaní

Calgary 8. januára (TASR) – Tohtoročné majstrovstvá sveta v akrobatickom lyžovaní a snoubordingu by sa napokon mohli uskutočniť v kanadskom Calgary. Pôvodne sa mali konať 18.– 28. februára v Čang-ťia-kchou, pre pandémiu koronavírusu však boli čínski organizátori nútení vzdať sa organizácie. Informovala o tom agentúra AP.



Najdôležitejší však bude postoj zdravotníckych úradov v provincii Alberta. Tie budú rozhodovať o tom, či je možné zorganizovať MS, ktoré by sa mohli uskutočniť v náhradnom termíne 24. februára – 11. marca. Ak by podujatie dostalo zelenú, konalo by sa za prísnych hygienických opatrení, pričom všetci účastníci by museli byť v bubline.



Kanada v minulosti usporiadala MS v akrobatickom lyžovaní aj snoubordingu. Elitu akrobatov hostil v roku 2001 Whistler, svetový šampionát v snoubordingu sa konal v roku 2013 v Stonehame.