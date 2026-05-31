< sekcia Šport
Aktéri finále utešovali Gabriela po zlyhaní, Rice: Nie je posledný
Po jedenástich rokoch sa prelomilo pravidlo, že zvíťazí ten tím, ktorý skóruje ako prvý.
Autor TASR
Budapešť 31. mája (TASR) - Dvadsať rokov čakal Arsenal Londýn na účasť vo finále futbalovej Ligy majstrov, avšak šancu na premiérovú trofej v tejto súťaži opäť nevyužil. „Kanonieri“ motivovaní prvým ligovým titulom v Premier League po 22 rokoch nedokázali prelomiť dominanciu Paríža Saint-Germain a umožnili po roku tímu z Parku princov obhájiť triumf. Slová podpory dostal po napínavej dráme v Budapešti najmä brazílsky obranca Gabriel, ktorý patril medzi hlavné opory Arsenalu v domácej súťaži, no v Puskás Aréne rozhodlo práve jeho zaváhanie v rozstrele.
Po jedenástich rokoch sa prelomilo pravidlo, že zvíťazí ten tím, ktorý skóruje ako prvý. Arsenal sa síce ujal vedenia v šiestej minúte zásluhou Kaia Havertza, svoj defenzívny výkon však nedotiahol k dokonalosti. Nešikovný zákrok Cristhiana Mosqueru v pokutovom území na Chviču Kvaraccheliju stál „Gunners“ čisté konto a v konečnom dôsledku aj trofej. Penaltu premenil v 65. minúte na vyrovnanie Ousmane Dembele, ktorý zariadil výsledok 1:1 a ten zostal v platnosti po 90 minútach aj po predĺžení. „Potrebujeme čas, aby sme sa dokázali vyrovnať s touto prehrou. Sezóna bola v mnohých ohľadoch úžasná. Double sa nám síce nepodarilo získať, ale na naše výkony môžeme byť hrdí. Dosiahli sme neuveriteľné veci a skvele sme si počínali aj v Lige majstrov. Musíme využiť ten pocit, ktorý teraz prežívame, a tiež pozitívne pocity z celej sezóny, aby sme sa uistili, že sa v budúcej sezóne vrátime ešte silnejší,“ uviedol pre oficiálny web súťaže kapitán Arsenalu Martin Ödegaard.
Londýnčania dostali suverénne najmenej gólov v prebiehajúcom ročníku LM. Dembeleho zásah uzavrel počet inkasovaných gólov na sedem. Finále sa nieslo v znamení poctivej defenzívy zo strany zverencov Mikela Artetu. Smerom dopredu však chýbalo Arsenalu viac aktivity, čo dokumentuje jediná strela do priestoru brány od anglického šampióna. Definitívnym obrázkom prehry Arsenalu bol brazílsky obranca Gabriel stojaci s dlaňami v tvári po zlyhaní v rozstrele. Dvadsaťosemročný stopér dostal útechu od svojho krajana a kapitána PSG Marquinhosa po tom, čo nepremenil svoj pokus v piatej sérii. Pred ním skóroval na 4:3 jeho krajan Lucas Beraldo vo farbách PSG. Gabriel nepremenil pokus z 11 m prvýkrát počas svojho pôsobenia v Arsenale, pričom Arteta prezradil, že hráč sa na tento moment pripravoval a trénoval. „Chcel kopať. Normálne by zahrávali Saka, Ödegaard či Havertz. Vedeli sme však, že ak zápas pôjde do predĺženia a rozstrelu, budú musieť vystúpiť z radu iní hráči,“ povedal Arteta. Svojho spoluhráča podržal Declan Rice: „Nepremeniť pokus v rozstrele finále Ligy majstrov, to nie je nič príjemné. Sme s ním, vo futbale sa to stáva. Nie je to posledný hráč, ktorý nepremení jedenástku vo finále. Došli mi slová, ktorými by som ho mohol opísať ako človeka a hráča. Je to futbal a je to kruté. Berieme si pozitíva a pokračujeme ďalej.“
Arsenal má za sebou výnimočný ročník. Víťazstvo v domácej súťaži zbavilo jeho hráčov ťarchy, ktorú si niesol klub niekoľko rokov. Tesné neúspechy, tri druhé miesta v lige za sebou, to všetko zocelilo mužstvo zo severu Londýna. Postupnými krokmi a najmä dôverou v systém a filozofiu kormidelníka Artetu sa z „večne druhého“ stal tím ašpirujúci dosahovať veľké trofeje. Kliatbu v domácej súťaži Londýnčania prelomili, po 20 rokoch od finálovej prehry s FC Barcelona však reparát v najprestížnejšej klubovej súťaži nezložili. „Chcem zablahoželať Parížu, najmä Luisovi (Enriquemu), pretože sú podľa mňa najlepším tímom na svete. To, čo dokážu s loptou, individuálne - to som ešte nikdy nevidel. Je naozaj ťažké proti nim hrať. Je to len druhýkrát v histórii, čo sme vo finále. Musíme si uvedomiť, akú sme mali sezónu, ale v tejto chvíli nám nikto bolesť neodstráni. Som na hráčov veľmi pyšný, dosiahli sme veľký úspech, ten najväčší nám ušiel,“ vyhlásil Arteta.
Po jedenástich rokoch sa prelomilo pravidlo, že zvíťazí ten tím, ktorý skóruje ako prvý. Arsenal sa síce ujal vedenia v šiestej minúte zásluhou Kaia Havertza, svoj defenzívny výkon však nedotiahol k dokonalosti. Nešikovný zákrok Cristhiana Mosqueru v pokutovom území na Chviču Kvaraccheliju stál „Gunners“ čisté konto a v konečnom dôsledku aj trofej. Penaltu premenil v 65. minúte na vyrovnanie Ousmane Dembele, ktorý zariadil výsledok 1:1 a ten zostal v platnosti po 90 minútach aj po predĺžení. „Potrebujeme čas, aby sme sa dokázali vyrovnať s touto prehrou. Sezóna bola v mnohých ohľadoch úžasná. Double sa nám síce nepodarilo získať, ale na naše výkony môžeme byť hrdí. Dosiahli sme neuveriteľné veci a skvele sme si počínali aj v Lige majstrov. Musíme využiť ten pocit, ktorý teraz prežívame, a tiež pozitívne pocity z celej sezóny, aby sme sa uistili, že sa v budúcej sezóne vrátime ešte silnejší,“ uviedol pre oficiálny web súťaže kapitán Arsenalu Martin Ödegaard.
Londýnčania dostali suverénne najmenej gólov v prebiehajúcom ročníku LM. Dembeleho zásah uzavrel počet inkasovaných gólov na sedem. Finále sa nieslo v znamení poctivej defenzívy zo strany zverencov Mikela Artetu. Smerom dopredu však chýbalo Arsenalu viac aktivity, čo dokumentuje jediná strela do priestoru brány od anglického šampióna. Definitívnym obrázkom prehry Arsenalu bol brazílsky obranca Gabriel stojaci s dlaňami v tvári po zlyhaní v rozstrele. Dvadsaťosemročný stopér dostal útechu od svojho krajana a kapitána PSG Marquinhosa po tom, čo nepremenil svoj pokus v piatej sérii. Pred ním skóroval na 4:3 jeho krajan Lucas Beraldo vo farbách PSG. Gabriel nepremenil pokus z 11 m prvýkrát počas svojho pôsobenia v Arsenale, pričom Arteta prezradil, že hráč sa na tento moment pripravoval a trénoval. „Chcel kopať. Normálne by zahrávali Saka, Ödegaard či Havertz. Vedeli sme však, že ak zápas pôjde do predĺženia a rozstrelu, budú musieť vystúpiť z radu iní hráči,“ povedal Arteta. Svojho spoluhráča podržal Declan Rice: „Nepremeniť pokus v rozstrele finále Ligy majstrov, to nie je nič príjemné. Sme s ním, vo futbale sa to stáva. Nie je to posledný hráč, ktorý nepremení jedenástku vo finále. Došli mi slová, ktorými by som ho mohol opísať ako človeka a hráča. Je to futbal a je to kruté. Berieme si pozitíva a pokračujeme ďalej.“
Arsenal má za sebou výnimočný ročník. Víťazstvo v domácej súťaži zbavilo jeho hráčov ťarchy, ktorú si niesol klub niekoľko rokov. Tesné neúspechy, tri druhé miesta v lige za sebou, to všetko zocelilo mužstvo zo severu Londýna. Postupnými krokmi a najmä dôverou v systém a filozofiu kormidelníka Artetu sa z „večne druhého“ stal tím ašpirujúci dosahovať veľké trofeje. Kliatbu v domácej súťaži Londýnčania prelomili, po 20 rokoch od finálovej prehry s FC Barcelona však reparát v najprestížnejšej klubovej súťaži nezložili. „Chcem zablahoželať Parížu, najmä Luisovi (Enriquemu), pretože sú podľa mňa najlepším tímom na svete. To, čo dokážu s loptou, individuálne - to som ešte nikdy nevidel. Je naozaj ťažké proti nim hrať. Je to len druhýkrát v histórii, čo sme vo finále. Musíme si uvedomiť, akú sme mali sezónu, ale v tejto chvíli nám nikto bolesť neodstráni. Som na hráčov veľmi pyšný, dosiahli sme veľký úspech, ten najväčší nám ušiel,“ vyhlásil Arteta.