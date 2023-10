Aktivisti naliehajú na organizátorov OH rešpektovať práva migrantov

Paríž 30. októbra (TASR) - Aktivisti pre ľudské práva naliehajú na organizátorov OH 2024, aby rešpektovali práva migrantov a ľudí bez domova v Paríži. Viac ako 70 mimovládnych organizácii vydalo v pondelok spoločný list s varovaním pred čistkami týchto sociálnych skupín z ulíc Paríža a jeho predmestí pred olympiádou. Kompetentní reagovali návrhom na stretnutie a diskusiu.



Pod list sa podpísalo niekoľko humanitárnych organizácií vrátane Doctors of the World či francúzskej Armády spásy. Organizátori, ktorí boli spolu so sponzormi adresátmi žiadosti, vydali stanovisko a chcú sa stretnúť so zástupcami druhej strany. Tí v liste naliehajú na vytvorenie "cieľavedomej a spoločnej stratégie na zaručenie kontinuity starostlivosti o ľudí počas neistoty a vylúčenia. Pred, počas aj po olympijských hrách." Žiadajú, aby boli humanitárni pracovníci súčasťou plánov pred OH zo strany miestnych autorít.



Organizačný výbor je podľa svojho stanoviska odhodlaný v úsilí urobiť z hier nositeľa súdržnosti a inklúzie. "V duchu dialógu pristúpia OH 2024 k stretnutiu so zástupcami protestujúcich a prediskutujú s nimi ich obavy," citovala z vyhlásenia organizátorov agentúra AP. Regionálne autority nereagovali na žiadosť o vyjadrenie k tomuto problému.



Aktivisti protestovali v noci na pondelok pred zázemím organizátorov. Na priestory kancelárii na predmestí Saint-Denis premietli nápis "Odvrátená strana medaily" a pred vchod rozvešali protestné symboly. S blížiacimi sa OH a prípravami mesta na toto podujatie vidia zvýšenie tlaku na migrantov zo strany autorít.