Aktivisti v Írsku sa prihlásili k protestom proti zápasom s Izraelom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Dublin 29. mája (TASR) - Aktivistická skupina Liga írskych fanúšikov pre Palestínu sa v piatok prihlásila k protestu, ktorý narušil štvrtkový futbalový duel v Dubline medzi Írskom a Katarom. Cieľom protestu bolo vytvoriť tlak na Írsku futbalovú federáciu (FAI), aby sa snažila zrušiť zápasy svojho národného tímu v Lige národov proti Izraelu v septembri a októbri.

Aktivisti na štadióne dvakrát počas stretnutia zahádzali ihrisko tenisovými loptičkami, na ktorých bola palestínska vlajka a nápis „Zastavte zápas.“ Duel sa po niekoľkominútových prerušeniach dohral a skončil 1:0 pre Írsko. „Myslíme to vážne, tieto protesty sú iba začiatok. FAI musí odmietnuť nastúpiť na jesenné zápasy s Izraelom,“ cituje AFP vyhlásenie írskej aktivistickej organizácie na sociálnej sieti Instagram.
