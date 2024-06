Akvabela Reichová chce na ME v Belehrade skončiť okolo 5. miesta

Belehrad 8. júna (TASR) - Slovenská akvabela Viktória Reichová v sobotu zamierila do dejiska ME v plaveckých športoch s cieľom skončiť v Belehrade okolo 5. miesta. V pondelok ju v srbskej metropole čaká kvalifikácia voľného sóla, v ktorej bude bojovať o postup medzi elitnú 12-ku. V utorok absolvuje finále techníckého sóla. Medaily vo voľnom sóle rozdajú vo štvrtok.



"Nechcem to zakríknuť, ale finálové umiestnenie beriem v Belehrade ako samozrejmosť. Na februárových MS v Dauhe som vo voľnom sóle skončila jedenásta, teraz by ma potešilo umiestnenie okolo 5. priešky. Uvidíme, či to vypáli na medailu, bude záležať aj od výkonov konkurentiek zo zahraničia," uviedla pre TASR najlepšia slovenská synchronizovaná plavkyňa za rok 2023.



Pred týždňom sa Reichová zaskvela dvoma tretími miestami na podujatí Svetovej série v kanadskom Markhame. "Bolo to veľmi úspešne vystúpenie. Dôležité je, že som si urobila dobré meno u rozhodkýň, ktoré si ma zapamätali. Po zmene pravidiel v synchre rozhoduje teraz najmä predvedený výkon a nie to, z ktorej krajiny pretekárka pochádza, čo hodnotím pozitívne."



Reichová v tomto roku potvrdzuje výkonnostný progres, na ktorom má podľa jej slov veľký vplyv aj návrat k bývalej trénerke Ksenii Sydorenkovej. "Ksenia ma trénovala od roku 2017 do roku 2020, keď vypukla pandémia koronavírusu. Je to trochu iný štýl, ale zatiaľ je to super. Rozumieme si a dokáže zo mňa vyťažiť maximum. Musím povedať, že k zlepšeniu výsledkov prispelo aj to, že som sa nejako asi sama prenastavila v hlave. Túto sezónu si naozaj užívam, lebo ak ma nechytí druhý dych, s najväčšou pravdepodobnosťou bude moja posledná. Od momentu, keď som si povedala, že si chcem odniesť čo najkrajšie spomienky, odnášam si aj najlepšie výsledky."