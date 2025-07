Akvabely Krajčovičová so Strapekovou skončili vo voľnom duu 19.

Singapur 23. júla (TASR) - Slovenské akvabely Lea Anna Krajčovičová so Žofiou Strapekovou nepostúpili do finále voľného dua na MS v plaveckých športoch v Singapure. V stredajšej kvalifikácii obsadili v nabitej konkurencii 19. miesto.



Zverenky trénerky Moniky Thuringerovej si za svoju zostavu vyslúžili od rozhodkýň celkovú známku 209,5096 bodu. Z prvej priečky postúpili do 12-členného finále Španielky Lilou Lluisová Valetteová s Iris tiovou Casasovou so získom 273,8959 b.