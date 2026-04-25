Sobota 25. apríl 2026
Al-Ahli víťazom Ázijskej LM, vo finále zdolal Machidu Zelvia 1:0 pp

.
Feras Albrikan z Al-Ahli objíma svojho spoluhráča Ibaneza po strelení gólu proti Machide Zelvii počas finálového zápasu elitnej časti Ligy majstrov AFC medzi Al-Ahli a Machidou Zelviou na štadióne King Abdullah Sports City v Džidde v Saudskej Arábii v sobotu 25. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Džidda 25. apríla (TASR) - Futbalisti Al-Ahli obhájili titul v Ázijskej lige majstrov. Saudskoarabský tím si v sobotnom finále na domácom štadióne v Džidde poradil s japonským klubom FC Machida Zelvia 1:0 po predĺžení. Jediný gól stretnutia vsietil v 96. minúte Firas Al Buraikan a jeho tím udržal tesné vedenie napriek početnej nevýhode po červenej karte pre Zakariu Al Hawsawiho ešte v 68. minúte.

Sumár - finále ázijskej Ligy majstrov

Al-Ahli SC - FC Machida Zelvia 1:0 pp (0:0, 0:0)
Gól: 96. Al Buraikan. ČK: 68. Al Hawsawi (Al-Ahli)
.

