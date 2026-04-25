Al-Ahli víťazom Ázijskej LM, vo finále zdolal Machidu Zelvia 1:0 pp
Jediný gól stretnutia vsietil v 96. minúte Firas Al Buraikan a jeho tím udržal tesné vedenie napriek početnej nevýhode po červenej karte pre Zakariu Al Hawsawiho.
Autor TASR
Džidda 25. apríla (TASR) - Futbalisti Al-Ahli obhájili titul v Ázijskej lige majstrov. Saudskoarabský tím si v sobotnom finále na domácom štadióne v Džidde poradil s japonským klubom FC Machida Zelvia 1:0 po predĺžení. Jediný gól stretnutia vsietil v 96. minúte Firas Al Buraikan a jeho tím udržal tesné vedenie napriek početnej nevýhode po červenej karte pre Zakariu Al Hawsawiho ešte v 68. minúte.
Sumár - finále ázijskej Ligy majstrov
Al-Ahli SC - FC Machida Zelvia 1:0 pp (0:0, 0:0)
Gól: 96. Al Buraikan. ČK: 68. Al Hawsawi (Al-Ahli)
