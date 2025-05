Al-Hilal je ochotný zaplatiť za Fernandesa až 118 miliónov eur

Londýn 31. mája (TASR) - Saudskoarabský futbalový klub Al-Hilal je podľa informácií britských médií pripravený zaplatiť Manchestru United až 100 miliónov libier (približne 118 mil. eur) za Portugalčana Bruna Fernandesa. Ponuka má byť lukratívna aj pre 30-ročného kapitána „červených diablov“, ktorému je klub z Rijádu ochotný strojnásobiť jeho týždenný plat. Podľa trénera Rubena Amorima chce ofenzívny stredopoliar zostať na Old Trafford.



Fernandesov agent Miguel Pinho podľa Sky Sports odcestoval do metropoly Saudskej Arábie. Rokuje tam s vedením vicemajstra tamojšej Saudi Pro League. Práve Pinhova cesta je podľa zdrojov pozitívnym signálom pre uskutočnenie prestupu.



Konečné rozhodnutie bude na Fernandesovi. „Myslím si, že chce zostať. Je naozaj dobrý a potrebuje byť v najlepšej lige sveta. Vždy, keď s ním hovorím, mám pocit, že chce určite pokračovať v Manchestri, no nikdy neviete,“ citoval Sky Sports hlavného kormidelníka ManUtd. Fernandesova zmluva platí do roku 2027 s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov. Jeho týždenný plat je na úrovni 250-tisíc libier.