Al-Ittihad zvýšil ponuku za Salaha, rekordný transfer je na spadnutie

Džidda 5. septembra (TASR) – Saudskoarabský futbalový klub Al-Ittihad pripravil ďalšiu ponuku pre egyptského hráča Mohameda Salaha. Potenciálny transfer môže prekonať rekordný prestup Neymara z Barcelony do Paríža Saint-Germain. Ten zaplatil v roku 2017 Kataláncom 222 miliónov eur.



Úradujúci šampión Pro League ponúkol Liverpoolu podľa niektorých zdrojov za transfer 250 miliónov libier, denník The Sun zas uvádza 215 miliónov. Liverpool mal druhú stranu informovať, že hráč nie je na predaj a tento postoj podporil aj tréner Jürgen Klopp. Saudská delegácia by už však mala byť v Anglicku s ponukou a Salah si ju chce podľa informácií DPA vypočuť. Saudom končí prestupové obdobie vo štvrtok o 22.59 SELČ.



Tridsaťjedenročný kanonier je v Liverpoole od leta 2017 a súčasný kontrakt mu platí do konca sezóny 2024/25. S tímom vyhral Ligu majstrov, superpohár UEFA, Premier League, Anglický pohár FA, Ligový pohár, anglický Superpohár aj MS klubov.