Al-Musallam zostane na poste prezidenta World Aquatics do roku 2031

Fukuoka 25. júla (TASR) – Predstavitelia strešnej organizácie plaveckých športov World Aquatics predĺžili mandát svojho prezidenta Husaina al-Musallama o ďalších osem rokov. Zároveň podporili jeho plán presunúť sídlo organizácie do Budapešti. Maďarská vláda ponúkla World Aquatics bezplatný nájom na 15 rokov a právne služby.



Kuvajťan Al-Musallam je vo svojej funkcii od roku 2021. Opätovne ho do nej zvolili v dejisku prebiehajúcich majstrovstiev sveta v plaveckých športoch v japonskej Fukuoke a vo voľbe nemal protikandidáta. Znova môže byť zvolený už len na štyri roky.



Strešná organizácia plaveckých športov sídli 37 rokov vo švajčiarskom Lausanne. Nové zázemie v Budapešti chce podľa informácií agentúry AP do roku 2027. Potenciálne sídlo sa nachádza blízko arény Danube, ktorá hostila dvakrát MS (2017, 2022) a dejiskom ďalšieho šampionátu má byť práve v roku 2027. Organizácia by tak podľa Al-Musallama ušetrila milióny dolárov ročne, môže zvýšiť počet členov a investovať viac do športovcov.