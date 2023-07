Al Nassr s Ronaldom remizoval v príprave s Interom Miláno 1:1

Osaka 27. júla (TASR) - Futbalisti saudskoarabského Al Nassr v základnej zostave s Cristianom Ronaldom uhrali aj v druhom zápase na predsezónnom turné v Japonsku remízu. Vo štvrtkovom stretnutí v Osake hrali s finalistom Ligy majstrov Interom Miláno nerozhodne 1:1.



Ronaldo nastúpil od začiatku zápasu, ale veľa toho v útoku nepredviedol, až na ďalekonosnú strelu z 25. minúty. V polčase išiel z ihriska dole, tréner Al Nassr Luis Castro urobil v prestávke viacero striedaní. Skóre otvoril v 23. minúte Abdulrahman Ghareeb, o vyrovnanie sa postaral krátko pred koncom prvého polčasu Davide Frattesi, pre ktorého to bol prvý gól po príchode do Interu zo Sassuola.



V drese Al Nassr debutoval brazílsky obranca Alex Telles, ktorý rovnako ako Ronaldo zamieril do tímu po predchádzajúcom pôsobení v Manchestri United. Za Al Nassr nastúpil proti svojmu bývalému klubu chorvátsky stredopoliar Marcelo Brozovič.



Al Nassr predtým v rámci japonského turné remizoval v utorok s Parížom St. Germain 0:0.